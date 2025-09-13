وزيرة التخطيط تصل قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محافظة قنا في زيارة ميدانية، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بإحياء ذكرى الأمم المتحدة ومرور 80 عامًا على تأسيسها، وذلك برفقة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من المسئولين.

وتأتي الزيارة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التفقدية بزيارة مؤسسة النداء، وتفقد مزرعة تربية دودة القز بنقادة وورشة عمل النول الفرنسي ووضع حجر الأساس لمصنع الحرير، يليها حضور مؤتمر عرض أهم مشروعات الأمم المتحدة في قنا، ثم زيارة محطة وحدات ترشيح نهر النيل بالحميدات.

كما تتضمن الجولة تفقد كل من مصنع الملابس الجاهزة، ومعرض المنتجات الخشبية، ومصنع الملحقات (الاكسسوارات)، بمنطقة المعني بمدينة قنا، يليه زيارة معبد دندرة وتفقد معرض الحرف اليدوية، كما تشهد الوزيرة توقيع اتفاقية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع محافظة قنا والجهات الوطنية المعنية، لإعداد خطة إحياء متكاملة تهدف إلى ربط التراث الثقافي بسبل كسب العيش المجتمعية والنمو الاقتصادي المستدام.

وعقب ذلك، تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، مشروع النمو الأخر الشامل في مصر الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز المشروع على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة.

كما يتضمن جدول الزيارة حضور مناقشة عامة حول السياحة المستدامة، ثم تفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي والتي تتضمن دعم سبل عيش الشباب، والتدريب على الوظائف الخضراء، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار برنامج التنمية الزراعية المتكاملة، بدعم صغار المزارعين في قرية دندرة من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سبل عيشهم، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.