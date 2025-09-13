قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تنوع في عروض أفلام مهرجان بردية السينمائى بسينما الهناجر .. اليوم

مهرجان بردية
مهرجان بردية
سعيد فراج

تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقاقة والدكتورة مايا مرسى وزير التضامن تعرض عدد من الأفلام المتنوعة اليوم السبت خلال فعاليات مهرجان بردية السينمائى داخل سينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية فى السادسة والنصف مساء.

ومن بين الأفلام الفيلم المصرى رحيل إخراج هشام متولى وبداية الطريق اخراج يوحنا أشرف وخميس وجمعة وسبت اخراج عبد الرحمن معتز ونادينى اخراج فاندر رفعت ويسكونت اخراج عبد الرحمن معتز والفيلم المغربى خريف العمر اخراج بلال الطويل والفيلم الجزائرى زهرة اخراج ديندان براهيم والفيلم المصرى ماحدش شاف اخراج سلمى إبراهيم وفيلم حاضر إخراج هشام على عبد الخالق والفيلم التونسى صوف إخراج يونس بن حجرية والفيلم المغربى افهمنى إخراج عبد المنعم قسوح وعثمان فوال .

مهرجان بردية السينمائى

وانطلقت الثلاثاء الماضى فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة الهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادى والمنتج السعودى خالد الراجح، وأخرج الحفل المخرج محمد مبروك.

وخلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى أعربت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف الافتتاح عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت إلهام شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البرىء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد .

وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبدالعزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير .

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية علا الشافعي وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد وآخرون.

وحرص أيضا على حضور حفل الافتتاح المخرج مروان حامد والذى وجه الشكر لإدارة مهرجان بردية السينمائى على إطلاق الدورة الثانية باسم والده الذي مازالت أعماله حتى الآن تحمل رسائل هامة وتاركة بصمة كبيرة مع الجمهور.

وقالت الفنانة هالة صدقي الراحل وحيد حامد قدم أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية وقدم أهم أعمال تناولت الإرهاب.

وكرم عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى دورة السيناريست الراحل وحيد حامد، منهم الفنانة هالة صدقى ومحمد فهيم وسيمون وشريف إدريس وبوسي شلبي والكاتب محمد بغدادى والمنتج خالد الراجح، وأخرج حفل الافتتاح المخرج محمد مبروك .

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"،  تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.

يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

مهرجان بردية السينمائى

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
الفنانة جيهان الشماشرجي
سيارات
اصلاح كسر مياة
