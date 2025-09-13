قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تامر الحبال: إعلان نيويورك كشف عزلة إسرائيل وأعاد إنسانية العالم تجاه غزة

المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

وصف المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، وبأغلبية ساحقة، بالقرار التاريخي، وتعبير صريح عن تعاطف إنساني متنامٍ مع الشعب الفلسطيني، ورسالة مباشرة بأن جرائم الاحتلال لم تعد تُحتمل، خاصة ما يتعرض له أطفال غزة من قتل وتجويع ممنهج.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن مشهد التصويت في الجمعية العامة عكس تحوّلًا مهمًا في الضمير العالمي، حيث صوتت الغالبية العظمى من دول العالم لصالح الحقوق الفلسطينية، مقابل عدد محدود من الدول التي وجدت نفسها في خانة العزلة إلى جانب إسرائيل.

وأضاف الحبال، أن هذا المشهد  إدانة علنية تكشف أن الاحتلال فقد غطاءه الأخلاقي والسياسي على مستوى العالم.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، خصوصًا الأطفال في غزة، أصبحت السبب المباشر لتغيّر مواقف الكثير من الدول التي كانت تتردد في اتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل.
وأضاف: "صور الأطفال الذين يُحرمون من الغذاء والدواء باتت أقوى من أي خطاب سياسي، وأجبرت المجتمع الدولي على الاعتراف بأن استمرار الاحتلال يعني استمرار المأساة".

وشدد الحبال على أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش اليوم عزلة غير مسبوقة، حيث لم يعد الدعم السياسي والعسكري كافيًا لتبرير انتهاكاته المتكررة.

ولفت إلى أن عدداً من الحكومات التي كانت تلتزم الصمت باتت تواجه ضغوطًا من شعوبها وبرلماناتها لاتخاذ مواقف صريحة، وهو ما انعكس في التصويت الكاسح داخل الأمم المتحدة.

وأكد الحبال، أن إعلان نيويورك، أعاد  إنسانية العالم تجاه قضيتهم، بعدما حاولت بعض القوى طمسها وتحويلها إلى ملف أمني ضيق. وأكد أن هذا القرار يمثل اعترافًا جماعيًا بأن الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، لا يمكن أن يظل رهينة للحصار والتجويع والقتل المنهجي.

ونوه المهندس تامر الحبال إلى أن إعلان نيويورك يشكل نقطة فاصلة، إذ أثبت أن إسرائيل لم تعد قادرة على تزييف الواقع أو التهرب من مسؤولية ما ترتكبه بحق الأبرياء، واليوم يقف العالم في جانب العدالة والإنسانية، بينما تقف إسرائيل وحيدة في مواجهة الحقيقة.

نيويورك الاحتلال الشعب الفلسطيني أطفال غزة قتل الحقوق الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

محكمة

لسرقة توك توك.. الإعدام لعامل والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل سائق في الخانكة بالقليوبية

محافظ المنوفية

إحالة 66 من العاملين بمستشفيات الصدر والجراحات المتخصصة بالمنوفية للتحقيق

جانب من زيارة نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد