التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
الحفناوي: إعلان نيويورك يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب على غزة

المهندس ياسر الحفناوي، رئيس الجالية المصرية بجدة
عبد الرحمن سرحان

اعتبر المهندس ياسر الحفناوي، رئيس الجالية المصرية بجدة، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بأغلبية كاسحة من دول العالم، بمثابة اعتراف دولي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض استمرار الاحتلال وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين.

وقال" الحفناوي" في بيان له ،  إن الإعلان تضمن مجموعة من البنود المهمة التي تضع أساسا عمليا لحل سياسي شامل، منها التأكيد على وقف الحرب فوراً في غزة، وتجريم التهجير القسري للفلسطينيين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ذات سيادة، وهو ما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية وتعيد الاعتبار لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأكد رئيس الجالية المصرية بجدة،  أن رفض إسرائيل للإعلان يعكس خوفها من أي جهد دولي جاد ينهي حالة الاحتلال ويعيد الحقوق لأصحابها، لافتا إلى أن إصرار المندوب الإسرائيلي على الهجوم على الجمعية العامة يعكس حجم العزلة التي تعيشها تل أبيب أمام الرأي العام الدولي، موضحا ان  الإعلان بمثابة لإثبات الحق الفلسطيني وهو ما يعكس إدراك المجتمع الدولي أن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لن يتحققا دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي،  على أن مصر ستظل في مقدمة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، من خلال دورها التاريخي في دعم حل الدولتين ورفض كل أشكال العدوان والحصار، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع آليات تنفيذية لما جاء في إعلان نيويورك، حتى لا يبقى حبرا على ورق.

