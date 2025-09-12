الدويري: الانقسام جرح نازف للقضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن انقلاب حركة حماس على السلطة الفلسطينية كان بمثابة "النكبة الثالثة" في تاريخ القضية الفلسطينية، بعد نكبة 1948 ونكسة 1967.

وقال خلال ظهوره في برنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية":"فلسطين لم تفق من نكبتها الأولى أو الثانية، وجاء الانقسام ليعمّق الجرح.. فقد مرّت 20 عامًا على تلك اللحظة الفارقة".

الانقسام أصبح واقعًا للشباب الفلسطيني

وأشار الدويري إلى أن الأجيال الفلسطينية الجديدة نشأت في ظل الانقسام، مما جعله أمرًا طبيعيًا في وعيها، رغم رفضه من حيث المبدأ.

وأضاف:"الانقسام بالنسبة للشاب الفلسطيني أصبح كالاحتلال، لأنه وُلد في ظله، وهذه هي الطامة الكبرى التي تجعل الجرح نازفًا لسنوات قادمة".

إسرائيل المستفيد الأكبر من الانقسام

وأوضح وكيل المخابرات السابق أن إسرائيل استفادت بشكل مباشر من استمرار الانقسام الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه شكّل "طوق نجاة" لها أمام استحقاقات السلام.

وقال:"إسرائيل عمّقت الانقسام لأنه يخدم مصالحها، ويمنع قيام دولة فلسطينية موحدة. فكيف تقوم دولة على جزء من الوطن؟ لما تتحدوا.. نتكلم في عملية سلام"