تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو

في لقطة خطفت أنظار الزوار والسائحين داخل معبد الكرنك بالأقصر ظهرت سائحة تركية تدعى “ إجلال ” مرتدية زي الملكة كليوباترا وكأنها عادت من قلب التاريخ لتتجول بين الأعمدة العريقة وتعبر عن انبهارها بالحضارة المصرية الخالدة

السائحة طلبت من أحمد دياب مؤسس صفحة Come to visit Egypt أن يوثق لحظتها المميزة بهاتفه الخاص ليشاركها مع متابعيها كرسالة حب وسحر تدعو العالم من خلالها لزيارة مصر

الواقعة لاقت تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالمبادرة واعتبروها خطوة إيجابية في دعم السياحة الثقافية والترويج للمقاصد التاريخية المصرية

ويواصل أحمد دياب من خلال صفحته نشر صور وفيديوهات توثق جمال المعابد وروعة الحضارة المصرية في محاولة مبتكرة لتنشيط السياحة وجذب أنظار السائحين إلى الأقصر عاصمة التاريخ والسحر