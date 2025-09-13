نائب محافظ الأقصر يزور الأطفال محاربي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

في أجواء مليئة بالبهجة والدعم النفسي، قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بزيارة أطفال محاربي السرطان داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر.

وجاءت الزيارة ضمن فعاليات مبادرة “ظواهر” بالأقصر، التي نظمت يومًا ترفيهيًا للأطفال تضمن عروض مسرح عرائس، ومسابقات ثقافية، وفقرات فنية متنوعة، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال الزيارة، على تقديره الكبير للدور الإنساني الذي تقوم به مستشفى شفاء الأورمان في خدمة مرضى الأورام بمحافظات الصعيد، مشيدًا بجهود المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تساند المستشفى في رفع الروح المعنوية للأطفال وتخفيف معاناتهم.

وقال عبدالله يس منسق مبادرة “ظواهر” إن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية التي تحرص عليها المبادرة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إدخال السعادة على قلوب الأطفال ودعمهم نفسيًا في رحلة علاجهم، موجهًا الشكر لجمعية البر والتقوى على دعمها لأنشطة المبادرة ومساندتها في تنفيذ هذا اليوم المميز.

ومن جانبه، صرح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يولي اهتمامًا كبيرًا بالدعم النفسي للأطفال وذويهم، مشيرًا إلى أن المبادرات المجتمعية مثل مبادرة “ظواهر” تُعد نموذجًا ملهمًا للشباب في خدمة القضايا الإنسانية، وتساهم بشكل فعّال في تحقيق رسالة المستشفى تجاه المرضى.