الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لـ42 ألف رأس ماشية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية، خلال أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا خلال أغسطس 42,379 رأس ماشية.



وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة، باستمرار جهود رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي خلال شهر أغسطس لحوالي 42,379 رأس ماشية، من بينها: 36,398 رأس من الأبقار، و5,981 رأس من الجاموس، لافتا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمات من خلال 1,588 نقطة تلقيح اصطناعي موزعة على مختلف المحافظات، لدعم المربين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم إنتاج حوالي 29,225 جرعة سائل منوي مجمد من طلائق متميزة في مركزي العباسية وبني سويف، فضلا عن توزيع نحو 43,164 جرعة على نقاط التلقيح الاصطناعي بالمحافظات لتعزيز القدرات الوراثية للقطعان، لافتا إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه بالمراكز بلغ 33,495 جرعة.

وفيما يتعلق بجهود تقديم خدمات الرعاية التناسلية للماشية، خلال أغسطس، أوضح رئيس الهيئة، أنه تم تشخيص الحمل لعدد 37,903 رأس ماشية تشمل: 8,153 رأس من الأبقار، 22,972 رأس من الجاموس، فضلا عن 6,778 رأس من الأغنام والماعز، لافتا إلى أنه تم أيضا علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 16,318 رأس، شملت: شيوع صامت، شيوع متكرر، التهابات رحمية بأنواعها، خمول المبايض، تحوصل المبايض، سوء تغذية، وغيرها من الأسباب التي تؤثر على كفاءة القطعان التناسلية.

وأضاف أنه تم علاج أمراض الضرع لعدد 3,754 رأس ماشية، تشمل: 2,347 رأس من الأبقار، و1,270 رأس من الجاموس، فضلا عن 137 رأس من الأغنام والماعز، كما تم علاج أمراض الجهاز التنفسي، والنقص الغذائي، والحالات الحرجة لعدد 611 رأسًا، كذلك علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد 2,211 رأسًا، شملت: التهابات رحمية، حمى النفاس، احتباس المشيمة، الولادات العسرة، الانقلابات الرحمية والمهبلية.