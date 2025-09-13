قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصحفيين" تستضيف الوزير الفلسطيني أحمد عساف في ندوة حول "استهداف الصحفيين"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستضيف نقابة الصحفيين المصريين يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، في ندوة تحت عنوان: “استهداف الصحفيين الفلسطينيين وآخر المستجدات السياسية”.

تقام الندوة بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني - مكتب القاهرة.

يشارك في الندوة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلون عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

تأتي الندوة ضمن حملة "شهود الحقيقة.. العدالة لشهداء الصحافة الفلسطينية"، التي أطلقها نقيب الصحفيين المصريين ولجنة الصحفيين الفلسطينيين بالقاهرة، بهدف تسليط الضوء على الجريمة المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ودورهم البارز في مواحهة آلة التضليل الإعلامي الصهيوني والغربي، وكذلك تعزيز الحضور الإعلامي والسياسي للقضية الفلسطينية.

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد وجه الدعوة خلال ندوه الأسرى الفلسطينيين، التي عقدتها النقابة الأسبوع الماضي لكل الزملاء لتقديم أي فيديوهات، أو مستندات، أو شهادات حية إلى النقابة؛ لتكون جزءًا من توثيق الأحداث وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن نقيب الصحفيين إطلاق كُتيب لتوثيق قصص الصحفيين الفلسطينيين وتجاربهم بلغات مختلفة: عربية وإنجليزية وفرنسية، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.

وأشار البلشي إلى أن الحملة ستضم متخصصين قانونيين في القانون الدولي، ومتخصصين حقوقيين دوليين، كما أعلن عن تعاون ودعم من نقابات الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الدوليين.

الصحفيين المصريين الصحفيين نقابة الصحفيين المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد