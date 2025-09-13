حسن سلامة: مبادئ القانون الدولي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على قطر تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة ولمبادئ القانون الدولي التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن استهداف الدوحة لم يكن اغتيالًا مباشرًا لقادة حماس فقط، بل اغتيالًا لعملية التفاوض الجارية بشأن التهدئة في غزة، إذ كان قادة الحركة يتدارسون المقترح الأمريكي للهدنة لحظة وقوع العدوان.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يريد الخروج من مربع العدوان إلى أي مسار سياسي، بل يصر على تعطيل جهود الوساطة، مؤكدًا أن ذلك يعكس رغبة الاحتلال في إفشال أي فرصة للهدنة.

تكثيف التصعيد العسكري

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن نتنياهو يستمر في استراتيجية كسب الوقت على حساب القضية الفلسطينية، عبر تكثيف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الرسالة التي أراد إيصالها من خلال القصف أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى قادة حماس في أي دولة عربية، وهو ما سبق أن لمح إليه بتصريحات علنية تؤكد استهداف الحركة أينما كانت.