عاجل
إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر
أرسنال يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي
اعترافات البلوجر لوليتا: بشتغل دعايا على تيك توك.. والمحكمة تصدر قرارها | القصة الكاملة
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسن سلامة: مبادئ القانون الدولي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية

محمد البدوي

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على قطر تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة مستقلة ولمبادئ القانون الدولي التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن استهداف الدوحة لم يكن اغتيالًا مباشرًا لقادة حماس فقط، بل اغتيالًا لعملية التفاوض الجارية بشأن التهدئة في غزة، إذ كان قادة الحركة يتدارسون المقترح الأمريكي للهدنة لحظة وقوع العدوان.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يريد الخروج من مربع العدوان إلى أي مسار سياسي، بل يصر على تعطيل جهود الوساطة، مؤكدًا أن ذلك يعكس رغبة الاحتلال في إفشال أي فرصة للهدنة.

 تكثيف التصعيد العسكري

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن نتنياهو يستمر في استراتيجية كسب الوقت على حساب القضية الفلسطينية، عبر تكثيف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الرسالة التي أراد إيصالها من خلال القصف أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى قادة حماس في أي دولة عربية، وهو ما سبق أن لمح إليه بتصريحات علنية تؤكد استهداف الحركة أينما كانت.

غزة قطر حماس استهداف الدوحة الاحتلال

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

الاحتلال

حسن سلامة: مبادئ القانون الدولي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية

ترامب

ترامب: إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب سريعا في أوكرانيا

احمد سعد

هرب وعمل بالنقاشة.. كيف أصبح أحمد سعد من أشهر مطربي مصر

بالصور

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

