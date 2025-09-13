خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى

قال خلدون حينا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني سابقًا، إن الموقف الأردني من الاعتداءات الإسرائيلية واضح وثابت، حيث أعلنت المملكة رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطر وأي دولة عربية، مشددًا على أن الأردن يقف دومًا إلى جانب فلسطين ويدعم وحدة وسيادة الدول العربية.

الضغط الشعبي المتزايد

وأضاف حينا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على أمنها الداخلي واستقرارها وسط أجواء إقليمية متوترة للغاية، موضحًا أن الضغط الشعبي المتزايد والمتعاطف مع القضية الفلسطينية يضع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل على المحك خاصة بعد طرد السفير الإسرائيلي مؤخرًا.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اعتادت تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، معتبرًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى لأي حلول سياسية حقيقية، بل يحرص على إبقاء المنطقة في حالة من الفوضى العارمة لضمان بقائه في السلطة.