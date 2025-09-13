قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة في الدوري المصري
برلماني: القمة العربية الإسلامية بقطر صمام أمان لمنع تكرار الاعتداءات السافرة
ما حكم التعجل في رد الإمام إذا أخطأ أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء ترد
أبو شادي: توقيع الاتفاق لعودة العمل بين إيران والوكالة في مصر نجاح سياسي كبير
أفغانستان.. وزير خارجية طالبان يدعوا لتطبيع العلاقات مع أمريكا
البديوي: انتصار فلسطين بالأمم المتحدة تاريخي.. وشجاعة مصر أعادت الأمل للقضية
سعر الدولار مساء اليوم السبت 13-9-2025
قانون الضمان الاجتماعي.. شروط استمرار دعم تكافل والفئات المستفيدة
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

قال خلدون حينا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني سابقًا، إن الموقف الأردني من الاعتداءات الإسرائيلية واضح وثابت، حيث أعلنت المملكة رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطر وأي دولة عربية، مشددًا على أن الأردن يقف دومًا إلى جانب فلسطين ويدعم وحدة وسيادة الدول العربية.

 الضغط الشعبي المتزايد

وأضاف حينا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على أمنها الداخلي واستقرارها وسط أجواء إقليمية متوترة للغاية، موضحًا أن الضغط الشعبي المتزايد والمتعاطف مع القضية الفلسطينية يضع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل على المحك خاصة بعد طرد السفير الإسرائيلي مؤخرًا.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اعتادت تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، معتبرًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى لأي حلول سياسية حقيقية، بل يحرص على إبقاء المنطقة في حالة من الفوضى العارمة لضمان بقائه في السلطة.

الأردن البرلمان الأردني فلسطين الحكومة الإسرائيلية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

كورنيش شبين الكوم

عقب تطويره .. ضبط مواطن متلبساً بسرقة كشافات الإنارة الحديثة بكورنيش شبين الكوم

مشرحة

بطرحة شقيقتها.. كشف غموض العثور على جثة تلميذة داخل منزلها في قنا

انقلاب سيارة تريلا محملة بالغاز

انقلاب تريلا محملة بتانك بوتاجاز وإصابة سائقها بطريق الرزيقات – الوادي الجديد

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد