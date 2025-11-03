قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انتعاش سياحي غير مسبوق بالغردقة مع تزايد حركة الطيران الدولية

صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

تعيش مدينة الغردقة أجواءً سياحية نشطة تعكس رواجًا لافتًا قبيل ذروة الموسم الشتوي، إذ تشهد فنادق المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال تزامنًا مع تزايد الرحلات الجوية الوافدة يوميًا.

وبحسب بيانات ملاحية حديثة، استقبل مطار الغردقة الدولي خلال اليومين الماضيين نحو 351 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف العواصم والمدن الأوروبية، حملت على متنها ما يقرب من 70 ألف سائح أجنبي من أكثر من 25 دولة، ما يعكس الثقة الكبيرة في المقاصد السياحية المصرية، وعلى رأسها البحر الأحمر.

رحلات الطيران المكثفة عكست حراكًا سياحيًا قويًا داخل المدينة، حيث ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية إلى مستويات متقدمة، مع تزايد الإقبال على الشواطئ والأنشطة البحرية والرحلات الترفيهية.

ولم يتوقف المشهد عند الحركة السياحية فقط؛ فقد بدت الغردقة ليلة السبت الماضي في أبهى صورها، بعدما امتلأت الميادين والشوارع والنوادي والمنتجعات السياحية وجامعة الغردقة بالمواطنين والسائحين الذين تجمعوا لمتابعة النقل الحي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات عملاقة وُزعت في أرجاء المدينة، في حدث يعكس حالة الفخر الوطني والاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

ويؤكد خبراء السياحة أن هذا الزخم يعزز مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية، خصوصًا مع ما تشهده من استعدادات متواصلة وتجهيزات متقدمة لخدمة الأعداد المتزايدة من الزوار، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تنافس كبرى المدن السياحية على مستوى العالم.

بهذه المؤشرات الإيجابية، تبدو الغردقة على موعد مع موسم استثنائي يعزز من حركة السياحة ويدعم الاقتصاد المحلي، لتواصل المدينة ترسيخ صورتها كجوهرة السياحة المصرية على البحر الأحمر.

