قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة في الدوري المصري
برلماني: القمة العربية الإسلامية بقطر صمام أمان لمنع تكرار الاعتداءات السافرة
ما حكم التعجل في رد الإمام إذا أخطأ أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء ترد
أبو شادي: توقيع الاتفاق لعودة العمل بين إيران والوكالة في مصر نجاح سياسي كبير
أفغانستان.. وزير خارجية طالبان يدعوا لتطبيع العلاقات مع أمريكا
البديوي: انتصار فلسطين بالأمم المتحدة تاريخي.. وشجاعة مصر أعادت الأمل للقضية
سعر الدولار مساء اليوم السبت 13-9-2025
قانون الضمان الاجتماعي.. شروط استمرار دعم تكافل والفئات المستفيدة
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البديوي: انتصار فلسطين بالأمم المتحدة تاريخي.. وشجاعة مصر أعادت الأمل للقضية

المهندس محمد البديوي
المهندس محمد البديوي
محمد الشعراوي

قال المهندس محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن التصويت الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بأغلبية 142 دولة، "تاريخي"، ويمثل صفعة دبلوماسية مدوية للاحتلال الإسرائيلي، ويكشف أن العالم بدأ يدرك خطورة استمرار الحرب والدمار في غزة.

وأوضح البديوي أن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة حراك عربي ودولي كانت مصر فيه صوت الشجاعة والضمير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رفع القضية الفلسطينية إلى منصة العالم، ورفض محاولات التهوين أو التناسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “إن إسرائيل اليوم لم تعد تختبر صبر الفلسطينيين فقط، بل تختبر صبر العالم كله، غير أن هذا القرار يضعها أمام مرآة الحقيقة: الاحتلال لم يعد مقبولًا، وجرائم الحرب لم يعد ممكنًا سترها تحت غبار السياسة.”

وأشار البديوي إلى أن توقيت القرار بالغ الحساسية، إذ يأتي قبل أيام من انطلاق النقاش العام في الأمم المتحدة، وفي لحظة يسيل فيها الدم الفلسطيني، وتتعالى فيها أصوات الشعوب الغاضبة، ليؤكد أن فلسطين ليست قضية من الماضي، بل معركة الحاضر والمستقبل.

واستطرد: “مصر السيسي لم تكتفِ بالتصريحات، بل خاضت مواجهة سياسية وإنسانية بكل أدواتها، دفاعًا عن الحق العربي في البقاء، وهو ما جعل العالم ينصت من جديد إلى صوت القاهرة باعتبارها الحائط الأخير الذي تتكئ عليه الأمة”.

وأكد البديوي أن الاعتراف المتنامي بدولة فلسطين لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة استراتيجية، وأن مصر ستبقى- كما كانت دائمًا- حاملة للواء العروبة، حامية للأمن القومي، ودرعًا للشعب الفلسطيني حتى يسترد كامل حقوقه.

وواصل البديوي قائلاً: “قرار الأمم المتحدة اليوم هو بداية الطريق، لكنه بلا مصر سيكون مجرد ورقة على طاولة، القاهرة اليوم ليست صوتًا بين الأصوات، بل قلب النضال، وشجاعة الرئيس السيسي هي التي أعادت الأمل لشعب فلسطين وللعالم العربي كله.

المهندس محمد البديوي مجلس الشيوخ الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي: مستعدون للقاء ثلاثي بمشاركة ترامب.. وعلى واشنطن دفع بوتين للحوار لوقف القتل

أرشيفية

الجامعات حول العالم تقطع علاقتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية

ترامب

الرسوم الجمركية على الصين والوحدة ضد روسيا.. مطالب ترامب لدول الناتو

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد