خطوة بخطوة.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر

آية التيجي

تُعد طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والنصوص الأحمر من أشهى الأكلات التي لا تخلو منها الموائد، فهي تمنح دفئًا خاصًا ومذاقًا غنيًا. 

وقدمت الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر من أبرز هذه الوصفات، فهي تجمع بين البساطة والطعم المميز، ويعتمد على مكونات متوفرة في كل بيت وسهل التحضير.

المكونات :

1 دجاجة مقطعة لقطع متوسطة.

3 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

2 كوب عصير طماطم طازج أو مبشور.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة + رشة سكر صغيرة لكسر حموضة الطماطم.

بهارات فراخ، ورق لورا، حبة حبهان.

فلفل أخضر أو ألوان (اختياري).

طريقة التحضير:

ـ في طاسة على النار، يُسخن الزيت ويُضاف البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ـ تُضاف قطع الفراخ وتُقلب جيدًا حتى تتحمر قليلًا.

ـ يُضاف الثوم المفروم مع البهارات (ملح، فلفل، قرفة، ورق لورا، حبهان).

ـ يُسكب عصير الطماطم ويُترك المزيج ليغلي، مع إضافة رشة سكر لكسر الحموضة.

ـ بعد الغليان، يُنقل الخليط إلى طاجن فخاري، ويُضاف الفلفل الأخضر أو الألوان حسب الرغبة.

ـ يُدخل الطاجن إلى فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة 40 – 45 دقيقة حتى تنضج الفراخ ويتسبك الصوص.

ويتميز طاجن الفراخ بالبصل والصوص الأحمر بمذاقه الغني وسهولة تحضيره، مما يجعله من أكثر الأكلات المصرية المنزلية طلبًا على الموائد، خاصة في التجمعات العائلية.

