استمرار أعمال توسعة وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بواحة سيوة

تابع اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الرئيسيه والفرعية داخل المدينه .

تم استكمال اعمال تمهيد وتسوية شارع ابوبكر الصديق وذلك بواسطة سيارات و معدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة .

كما تمت أعمال النظافة والتجميل بمناطق ( السوق- ابوبكر الدكرور - الظافرية- انور السادات - مدخل المدينة ) وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة

كما تابع رئيس مدينة سيوة تمهيد وتسوية الطرق بالمدينة للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية حيث تم تمهيد وتسوية طريق ( ابوبكر الصديق ) كما تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق ( الرمل- السوق - مدخل المدينة - الظافرية )

وشدد بضرورة الإهتمام ومتابعة خدمات المواطنين وعدم التراخي فى خطة تمهيد وتسوية جميع الطرق بالمدينة بصفة مستمرة للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم اليومية مؤكدا أنه لم نتهاون فى أى تقصير تجاه حقوق وخدمات المواطنين اليومية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات لشعورهم بالرضا التام فى شتى المجالات.

ياتى ذلك من منطلق حرص الدولة علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواءخالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.