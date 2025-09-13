جاب الله: الرئيس السيسى يتابع دائما جميع المسؤولين والمؤسسات

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، ملعقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة جهود دعم القطاع المصرفي ،: "الرئيس السيسى دائما ما يتابع جميع المسؤولين والمؤسسات ويوجه بما يلزم من أجل دفع مسيرة العمل الوطنى فى كافة القطاعات".

وتابع جاب الله خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، الاجتماع مهم يتعرض للسياسات النقدية، لافتا إلى أن هذه السياسات والجهود التى يقوم بها البنك المركزى منذ صفقة رأس الحكمة وما ارتبط منها من إصلاحات ترتب عليها نتائج جيدة يمكن البناء عليها.

ولفت إلى أن البنك المركزى قضى على السوق السوداء، وتبنى سياسة التشتيت النقدى، والىن يتلقى الجهاز المصرفى توجيهات من الرئيس بالاستمرار فى المسار الإصلاحى وتبنى نظام سعر صرف مرن دون الإضرار بالمواطن، والتأكد من أن المواطن يحصل على احتياجاته الأساسية وتوافر السلع والاحتياط النقدى.

وأوضح جاب الله أن الرئيس السيسى يتحقق من استمرار المسار الإصلاحى الذى يؤسس لمسار تنموى يحقق المستهدفات فى توقيتاتها الزمنية المناسبة.