بسمة وهبة: الإعلام مسئولية كبرى ولا بد من الدبلوماسية في طرح القضايا

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في توعية المجتمعات وتثقيف الجمهور، معتبرة أن الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أداة أساسية لصياغة الوعي العام والتأثير في الرأي المجتمعي.

وخلال حديثها على أثير إذاعة مونت كارلو الدولية، أوضحت وهبة أن أهمية الإعلام تكمن في كونه جسرًا يصل بين المواطن وصانع القرار، وبين الحدث والجمهور، قائلة: “الإعلام مسؤولية كبيرة، ودوره لا يقتصر فقط على نقل الأخبار والأحداث، بل على تبسيطها وتقديمها بطريقة يستطيع المتلقي في الوطن العربي أن يستوعبها بسهولة.”

وأضافت: “لسنا أمام جمهور محدود، بل أمام ملايين في العالم العربي، لذلك فإن الكلمة تترك أثرها، وقد تشكل وعي أجيال كاملة.”

وشددت وهبة على أن العمل الإعلامي لا يحتمل العشوائية أو الانفعال، مؤكدة أن “ليس كل من يملك منبرًا إعلاميًا يستطيع أن يطرح المشكلات، فهناك مسؤولية أخلاقية ومهنية تفرض على الإعلامي أن يكون دبلوماسيًا في تناول القضايا، وأن يوازن بين كشف الحقائق وبين مراعاة حساسية الجمهور.”

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية في الطرح لا تعني التنازل عن المصداقية، بل هي وسيلة لتوصيل الحقيقة بذكاء، من دون إثارة صدامات غير ضرورية أو تغذية الانقسامات.