صلاح محسن ودغموم يقودان هجوم المصري لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، على استاد برج العرب، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عصام مجلي.

خط الدفاع:

كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط:

محمد مخلوف - محمود حمادة - احمد علي عامر.

خط الهجوم:

عبدر الحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي - أحمد منصور - خالد صبحي - حسن علي- أحمد عيد - أحمد القرموطي - حسين فيصل - عمر الساعي - موجيشا.