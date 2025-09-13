قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
فن وثقافة

قناة النهار الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

قناة النهار
قناة النهار

أعلنت إدارتا شبكة تليفزيون النهار ومهرجان الجونة السينمائي عن توقيع عقد شراكة بينهما تكون شبكة تليفزيون النهار بمقتضاه هي  الناقل الرسمي داخل مصر لجميع فعاليات مهرجان الجونة على شاشاتها وذلك في دورته الثامنة والمقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.
     
وبحسب البيان ستحصل النهار على حقوق النقل داخل مصر على الهواء مباشرة لحفلي الإفتتاح والختام إلى جانب المؤتمر الصحفي والتغطية الشاملة لأنشطة ووقائع المهرجان طوال أيام انعقاده.


مهرجان الجونة الذي يحظى بشعبية كبيرة وحضور مميز للنجوم والشخصيات العامة من مصر والخارج ، من المقرر أن ينعقد مؤتمره الصحفي الرسمي الثلاثاء المقبل بالقاهرة بحضور جميع قياداته لإعلان جميع تفاصيل الدورة الثامنة.
 

ومن جانبها أكدت شبكة تليفزيون النهار أن استعدادات فنية خاصة يجري الانتهاء منها حالياً بحيث يكون نقل حفلي الإفتتاح والختام وتغطية المؤتمر الصحفي والفعاليات على المستوى اللائق بإسمها وإسم مهرجان الجونة.

قناة النهار النهار قنوات النهار

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

يقلل خطر السرطان والضغط والكوليسترول .. إمكانيات خارقة لاتعرفها عن البصل

أبرزهم يسرا .. نجوم الفن فى عزاء المطرب عمرو ستين

اول ظهور لوفاء عامر بعد الحكم بحبس ابنة مبارك

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

