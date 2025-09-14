غرفة المنشآت الفندقية تنظم ندوة أونلاين لإستعراض برامج التدريب التعليمية

تنظم غرفة المنشآت الفندقية ، ندوة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 23 سبتمبر ،بهدف استعراض أهم البرامج التعليمية العالمية المتاحة للعاملين بقطاع الضيافة في مصر ،وذلك ضمن رؤيتها لرفع مستوي كفاءة العاملين بالقطاع.



أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أن الندوة ستتضمن شرحا تفصيليا للمزايا المتاحة ضمن الشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية للتدريب ، واستعراض برامج الماجستير التنفيذى المقدمة من أرقي مؤسسات التعليم الفندقي عالميا.

أشارت الغرفة ،إلى أن الندوة ستشمل الإعلان عن إطلاق مسابقة مرموقة مخصصة للسيدات ومديري عموم الفنادق الأعضاء بغرفة المنشآت الفندقية .



نوهت أن حرصا على تعزيز استفادة المنشآت الفندقية من فرص التعليم التنفيذى العالمية ،وإتاحة المجال أمام الكوادر العاملة للإرتقاء بمهاراتها وفقا لأفضل المعايير الدولية .



يذكر أن وقعت غرفة المنشآت الفندقية ،شراكة استراتيجية مع أحد مؤسسات التعليم الدولية ،والتى تضم معهدى بسويسرا ،وذلك في إطار حرصها على الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالفنادق ،وسعيها الدائم والمستمر لتطوير أداء العاملين ورفع كفائتهم المهنية.

أفادت أن استمرارا لخطة الغرفة في التعاون مع الكيانات الدولية المتخصصة في التدريب والتعليم الفندقي ،وذلك في إطار التماشي مع معايير الضيافة العالمي.

