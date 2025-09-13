فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري: أداء اللاعبين كان مميزًا

أبدى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه على المصري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خلقنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، وكان من الممكن أن تنتهي بخمسة أهداف كاملة لصالحنا، ولكن الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث وخرجنا بشباك نظيفة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "سنحتفل بالفوز في رحلة العودة إلى القاهرة، ثم نبدأ عملية الاستشفاء قبل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري".

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة .