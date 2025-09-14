قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية: القرار الأممي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يبعث رسالة مفادها أن الصمت على الظلم لم يعد خيارا

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أعرب المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، عن سعادته البالغة والتقدير العميق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي صوتت فيه بالغالبية الساحقة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصف الجمل، هذا التصويت بأنه "انتصار تاريخي للقانون الدولي، ولإرادة الشعوب، وخطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً من الظلم والاحتلال."

وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية، في تصريح له اليوم، أن هذا التصويت يمثل لحظة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، ويعكس إدراكاً دولياً متزايداً بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وقال الجمل: "إن الغالبية العظمى من دول العالم تقف اليوم بحزم إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو اعتراف بحق أصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي بناء مستقبله على أرضه التاريخية."

وأضاف المهندس باسمالجمل: "لطالما كانت قضية فلسطين في قلب اهتمامي واهتمام الأمة العربية والإسلامية ونالت تعاطفا دوليا، وشاهدت عن كثب المعاناة الإنسانية والسياسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا التصويت الكبير في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية وواضحة مفادها أن الصمت على الظلم لم يعد خياراً، وأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في غض الطرف عن انتهاكات القانون الدولي."

وأشار إلى أن هذا الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية، يجب أن يتبعه خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة، إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على أهمية هذا القرار في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومنحه أملاً جديداً في تحقيق تطلعاته المشروعة، قائلا: "إن التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة هو بمثابة دفعة معنوية هائلة للشعب الفلسطيني، وشهادة على تضامن عالمي واسع معه في سعيه نحو الحرية والكرامة. إنه يؤكد أن العالم لم ينسَ فلسطين، وأن قضيتها ستبقى حية حتى تحقيق النصر."

واختتم المهندس باسم الجمل بيانه بالتأكيد على أن الطريق نحو السلام العادل والشامل ما زال طويلاً ويتطلب جهوداً مضاعفة، ولكنه أضاف: "إن هذا التصويت هو نقطة انطلاق قوية، حيث أنه يفتح آفاقاً جديدة ويضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع الأطراف المعنية، فلنعمل معاً، من خلال الدبلوماسية والضغط السياسي، لتحويل هذا الاعتراف الأممي إلى واقع ملموس يعيش فيه الشعب الفلسطيني بأمن وسلام وازدهار."

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية البرلمان الاتحاد اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

نتنياهو يقوض فرص التوصل إلى صفقة تبادل.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان في 24 ساعة| جولة لسفينة الشباب العربي.. ورفع للإشغالات.. وإستعدادات مكثفة للدراسة

مياة الاقصر

رئيس مياه الأقصر يتابع إصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة «قباح شرق» دون توقف الخدمات|صور

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر

زراعة الأقصر: المرور على 14 محل مبيدات بينها 10 غير مرخصة وفحص 1688 عبوة

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد