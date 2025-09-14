برلماني: قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين «انتصار تاريخي» لحقوق الشعب الفلسطيني

أشاد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتصاراً تاريخياً للإرادة الدولية وانحيازاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وما زالت في طليعة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري الثابت أسهم بشكل كبير في حشد الدعم الدولي لصالح القرارات التي تحفظ حقوق الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، هذا القرار يعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويُعد خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية تواصل بذل جهود دؤوبة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

واختتم النائب احمد الخشن، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء كدليل قوي على عدالة القضية الفلسطينية، حيث صوتت 142 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 10 دول معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، ما يعكس حجم الإجماع الدولي على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.