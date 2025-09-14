قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين «انتصار تاريخي» لحقوق الشعب الفلسطيني

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتصاراً تاريخياً للإرادة الدولية وانحيازاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وما زالت في طليعة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري الثابت أسهم بشكل كبير في حشد الدعم الدولي لصالح القرارات التي تحفظ حقوق الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن، هذا القرار يعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويُعد خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية تواصل بذل جهود دؤوبة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

واختتم النائب احمد الخشن، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء كدليل قوي على عدالة القضية الفلسطينية، حيث صوتت 142 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 10 دول معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، ما يعكس حجم الإجماع الدولي على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أحمد الخشن مجلس النواب الجمعية العامة للأمم المتحدة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

Galaxy S23

خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

آيفون 17

آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

جوجل

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد