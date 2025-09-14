أجواء احتفالية.. مكتبة مصر العامة بالدقي تختتم أنشطة الصيف بمعرض فني شامل

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، ختام أنشطتها الفنية لصيف 2025، بمعرض فني مميز افتتحه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بمشاركة الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين، وبحضور الدكتورة رانيا شرعان مديرة المكتبة.

حضر الافتتاح نخبة من إدارة المكتبة ومدربي الورش الفنية، الذين عملوا على تدريب المشاركين طوال الموسم الصيفي، من بينهم: إيمان حلمي مديرة المكتب الفني ومديرة إدارة الأنشطة الثقافية والإعلام، محمد محمود المدير المالي، شيماء حلمي مديرة إدارة الخدمات الفنية، تامر عبد الرازق رئيس قسم الكبار، أمنية إبراهيم رئيسة قسم الجرافيك، وعمرو أبو بكر مسئول التسويق وتولى الإخراج الفني للمعرض الأستاذ سيد جمال – رئيس وحدة الجرافيك.

وضم المعرض باقة من إبداعات الأطفال والشباب والكبار المشاركين في ورش الرسم، الخط العربي، التفصيل والخياطة، الحُلي، الكونكريت، والشمع، ليجسد حصاد موسم صيفي زاخر بالتجارب المتميزة والابتكارات الفنية.

وأكد السفير رضا الطايفي أن مكتبات مصر العامة لا تقتصر على تقديم الكتب والمعرفة فقط، بل أصبحت منصات متكاملة للتثقيف وتنمية المهارات، وقال: “هذا المعرض يعكس إيماننا بدور المكتبة كمؤسسة مجتمعية رائدة، تمنح الفرصة لكل الفئات العمرية للتعبير عن مواهبها وتطوير إمكاناتها الفنية والإبداعية”.

من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا شرعان مديرة المكتبة، عن سعادتها بحجم الإقبال على أنشطة هذا الصيف، مشيرة إلى أن المعرض يجسد ثمرة عمل جماعي مشترك بين المدربين والمشاركين. وقالت: “ما نقدمه هنا ليس مجرد ورش، بل هو رحلة ممتدة من التعلم والإبداع والاندماج المجتمعي، وهذا ما يجعل مكتبة مصر العامة بيتًا حقيقيًا للفن والثقافة”.