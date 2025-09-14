الجبهة الوطنية بالإسماعيلية يطلق مبادرة تدريب 1000 طالب بجامعة القناة لسوق العمل

أطلق إبراهيم البشاري أمين لجنة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية / أمانة الإسماعيلية ونائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية ، مبادرة وطنية تستهدف تدريب وتأهيل 1000 طالب وطالبة من خريجي زراعة جامعة قناة السويس لسوق العمل بالتنسيق مع دكتور ناصر مندور رئيس الجامعة و النائب محمد طلبة امين الحزب بمحافظة الإسماعيلية والمهندس أحمد صبري أمين التنظيم بالمحافظة.

من جانبه أكد إبراهيم البشاري، أن المبادرة ترتكز على التكنولوجيا الزراعية وتوفر تدريبًا مجانيًا في مجالات تحليل البيانات وكذلك كورسات تدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل الحديث، بغرض تمكين الشباب في المجال الزراعي عبر التدريب العملي وإنشاء المشروعات الصغيرة.



كما أوضح ابراهيم البشاري، أن مبادرة « يلا زراعة»، تستهدف تأهيل خريجي كليات الزراعة والمجالات ذات الصلة ليصبحوا متخصصين في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وبحسب ابراهيم البشاري، يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة بعد اجتياز الدورات التدريبية وورش العمل، والتي ترتكز على التنمية الزراعية الحديثة، وتعزز الفكر الريادي الزراعي.



واختتم ابراهيم البشاري أنه من المقرر انطلاقه أولي الدورات لاول دفعة من الخريجين الاسبوع المقبل بغرض مواكبة متطلبات السوق الحديث، لافتا إلي ان المشاركة في هذه البرامج تتيح لك فرصة التواصل مع متخصصين في المجال، وهو أمر ضروري لتعزيز المسيرة المهنية.