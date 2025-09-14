وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، ووفداً يضم ممثلي عدد من الشركات الأميركية، في جولة ميدانية بميناء الإسكندرية لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل البحري.

وخلال الجولة، عرض الوزير على الشركات الأميركية ضخ استثمارات جديدة تتضمن إنشاء محطة حاويات جديدة داخل الميناء وتولي تشغيلها، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير" الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، بهدف إقامة محطات حاويات جديدة باستثمارات ضخمة لجذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير أسطولها البحري والبنية التحتية بالموانئ، وتسعى لإقامة شراكات مع كبريات الشركات الأميركية في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والسكك الحديدية. وأشار إلى أن وزارة النقل عرضت أيضاً على الوفد الأميركي فرصاً لإدارة أحد خطوط القطارات السريعة، بجانب مشروع منطقة صناعية كبرى، بما يعزز التعاون الاستثماري المشترك.

وقام الوفد خلال الجولة بتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض وعدد من مواقع التطوير داخل الميناء، إضافة إلى هويس المالح، حيث استمعوا إلى شرح حول أهميته في خدمة حركة السفن، ودوره في رفع كفاءة منظومة النقل البحري.

وشهد الجولة كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.