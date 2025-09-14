قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أمام جزيرة دندرة بقنا
ضبط المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
أخبار البلد

وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، ووفداً يضم ممثلي عدد من الشركات الأميركية، في جولة ميدانية بميناء الإسكندرية لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل البحري.

وخلال الجولة، عرض الوزير على الشركات الأميركية ضخ استثمارات جديدة تتضمن إنشاء محطة حاويات جديدة داخل الميناء وتولي تشغيلها، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير" الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، بهدف إقامة محطات حاويات جديدة باستثمارات ضخمة لجذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير أسطولها البحري والبنية التحتية بالموانئ، وتسعى لإقامة شراكات مع كبريات الشركات الأميركية في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والسكك الحديدية. وأشار إلى أن وزارة النقل عرضت أيضاً على الوفد الأميركي فرصاً لإدارة أحد خطوط القطارات السريعة، بجانب مشروع منطقة صناعية كبرى، بما يعزز التعاون الاستثماري المشترك.

وقام الوفد خلال الجولة بتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض وعدد من مواقع التطوير داخل الميناء، إضافة إلى هويس المالح، حيث استمعوا إلى شرح حول أهميته في خدمة حركة السفن، ودوره في رفع كفاءة منظومة النقل البحري.

وشهد الجولة كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

كامل الوزير وزير الصناعة ميناء الإسكندرية

