أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط إن رسالة قمة الدوحة التضامن العربي والإسلامي مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

العدوان الإسرائيلي على قطر

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمة بفاعليات القمة العربية بالدوحة على أن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة.

جرائم الاحتلال في غزة

وثمن السفير أحمد أبو الغيط الدور القطري بالشراكة مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة؛ مدينا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة.



ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الصمت الدولي شجع قادة الاحتلال على ارتكاب أي فعل والإفلات من العقاب.

استهداف الاحتلال للأراضي

من جانبه؛ قال رئيس الوزراء القطري إن استهداف الاحتلال للأراضي القطرية يمثل غطرسة وتهور لانتهاك دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ووسيط في عملية السلام، مما يمثل تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض أي جهود للتهدئة في الشرق الأوسط.

