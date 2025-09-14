قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية

-كامل الوزير : 
- مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل
- مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري
-نسعى لإقامة شراكات في مجال النقل البحري
- عرضت فرص أمام الشركات الأميركية لتشغيل أحد الموانئ الجافة
-عرضت فرصة أخري لإدارة أحد خطوط القطارات السريعة ومشروع منطقة صناعية كبرى
 


استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية على رأس وفد من ممثلي عدد من الشركات الأمريكية، في إطار جولة ميدانية تستهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل البحري والموانئ.

وحضر الاستقبال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وتتضمن الجولة زيارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض وعدداً من مواقع العمل بالميناء، بهدف الاطلاع على أعمال التطوير الجارية والتعرف على الإمكانات اللوجستية وخطط التوسع المستقبلية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الأميركية، ودعم توجه الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
من أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حرص مصر على جذب الاستثمارات الأميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأضاف الوزير، خلال استقباله اليوم الأحد السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، ووفداً يضم ممثلي عدد من الشركات الأميركية بميناء الإسكندرية، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري، وتسعى لإقامة شراكات في مجال النقل البحري.

وأوضح أنه تم عرض فرص أمام الشركات الأميركية لتشغيل أحد الموانئ الجافة، باعتباره مكملاً استراتيجياً للموانئ البحرية.

وأشار إلى أن وزارة النقل عرضت أيضاً على الشركات الأميركية فرصاً لإدارة أحد خطوط القطارات السريعة، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى، بما يعزز التعاون الاستثماري المشترك ويدعم توجه الدولة لجعل مصر مركزاً محورياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

أجرى وفد من ممثلي الشركات الأمريكية، اليوم الأحد، جولة ميدانية في هويس المالح بميناء الإسكندرية، في إطار زيارتهم للميناء لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع النقل البحري.

وتعرف الوفد خلال الجولة على الإمكانات الفنية والتشغيلية لهويس المالح، ودوره في خدمة حركة السفن داخل الميناء، ضمن منظومة التطوير الجارية لرفع كفاءة الموانئ المصرية.

تأتي الجولة ضمن برنامج أوسع لزيارة الوفد الأميركي لميناء الإسكندرية، والذي يشمل التعرف على المشروعات القائمة وفرص الشراكة مع الجانب المصري في مجال النقل واللوجستيات.
وخلال الجولة، عرض الوزير على الشركات الأميركية ضخ استثمارات جديدة تتضمن إنشاء محطة حاويات جديدة داخل الميناء وتولي تشغيلها، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع "ميناء الإسكندرية الكبير" الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، بهدف إقامة محطات حاويات جديدة باستثمارات ضخمة لجذب الخطوط الملاحية العالمية.
 

