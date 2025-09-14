قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ستبقي حاضره رغم الغياب.. سهير جودة تحيي ذكرى وفاة ناهد رشدي

ناهد رشدي
ناهد رشدي
يارا أمين

أحيت الإعلامية سهير جودة، ذكرى رحيل الفنانة ناهد رشدي، معبرة عن افتقادها لها، ونشرت سهير جودة صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك  وعلقت عليها قائلة: “هناك ملائكه تنزل علي الارض في صورة بشر، هكذا عاشت ناهد رشدي.. مر عام على الرحيل وستبقي حاضره رغم الغياب ..لانملك إلا الدعاء وقراءة الفاتحة”.

في ذكرى ميلاد الفنانة القديرة ناهد رشدي، التي رحلت بعد صراع مع المرض، يظل إرثها الفني حاضرًا في أذهان المشاهدين من خلال عدد من الأعمال التي خلدت اسمها في السينما والتلفزيون والمسرح.

ولدت ناهد رشدي في 14 سبتمبر عام 1956، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وامتد مشوارها الفني لما يقرب من 40 عامًا.

أشهر أعمال ناهد رشدي:

المسلسلات: "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "الطوفان"، "طيور الزمن الجريح"، "النساء قادمون"، "اللعب في الوقت الضائع"، "حبشي في الهواء الطلق"، "الأرض الطيبة"، "لمن يهمه الأمر"، "حلم العمر"، "أنا وبعدي الطوفان"، و"الاختبار".

الأعمال المسرحية: "أوديب وشفيقة"، "عريس بالكريمة"، "بيت المصراوي"، "الزوبعة"، "الأستاذ"، "الفلوس حبيبتي"، "مع خالص تحياتي"، و"الحواجز".

الأفلام السينمائية: "الأخطبوط"، "الراقصة والشيطان"، "نعيمة فاكهة محرمة"، "لقاء في شهر العسل"، "صاحب العمارة"، "ثلاثة على واحد"، و"الطريق إلى إيلات".

من أبرز أعمالها التي تركت أثرًا كبيرًا، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وتربطها صلة قرابة بالفنانة داليا مصطفى، حيث تعد ناهد رشدي شقيقة والد داليا.

الفنانة ناهد رشدي عانت مع المرض لسنوات، وقد تعافت في وقت سابق، إلا أن المرض عاد خلال الأشهر الأخيرة ليهاجمها مرة أخرى.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات"، بكت ناهد رشدي بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وقالت:
"تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايزة أقول المرض اللي كنت بعاني منه."

وأضافت: "التعب غير فيا حاجات كتير، وابتديت أشوف الناس على حقيقتهم ناحيتي، وكان فيه ناس فرحانين في مرضي، وللأسف أقرب الناس ليا."

وتابعت: "أنا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت به، عشان محدش يشمت فيا، ولو حد بيحبني هيزعل بجد."

وأردفت: “عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب، وكنت مصدقاهم، بس اكتشفتهم على حقيقتهم في فترة مرضي، وعرفت إنهم عايزين يشوفوني في أسوأ حالة، ودي بالنسبة لي خيانة.”

سهير جودة ناهد رشدي فيسبوك أرابيسك هوانم جاردن سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

رئيس مركز أرمنت يتفقد أعمال الرصف والتجميل بقرية الرياينة

رئيس مركز أرمنت يتفقد أعمال الرصف والتجميل بقرية الرياينة بالأقصر

فرحة وأمل.. مبادرة شبابية بالأقصر لدعم أطفال محاربي السرطان

فرحة وأمل.. مبادرة شبابية بالأقصر لدعم أطفال محاربي السرطان بالاقصر

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يفاجئ مستودع أسطوانات البوتاجاز بدراو ويطمئن على انتظام حركة التوزيع

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد