ضغوطات متزايدة.. الزمالك في ورطة بسبب صفقته الجديدة

أكد باولو لوبو، رئيس نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، اليوم الأحد، عدم تلقيه مستحقات صفقة انتقال لاعبه الأنجولي شيكو بانزا، إلى الزمالك، من الأخير حتى الآن.

وقال لوبو “لم نتلقى أي مستحقات من الزمالك بشأن صفقة انتقال بانزا حتى الآن”.

وأضاف: “تواصلنا مع الزمالك ولكن لم يصلنا أي رد لذلك تقدمنا بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا".

وواصل: “هل قيمة الصفقة تقترب من مليون دولار؟ لا أقل من ذلك”.

واختتم: “إذا لم يدفع الزمالك سوف يعاقبه الاتحاد الدولي بالإضافة إلى إيقاف قيده”.

يذكر أن نادي أولكساندريا الأوكراني قد أكد في وقت سابق شكوى الزمالك أيضا بسبب مستحقات صفقة لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا.

