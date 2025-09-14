انطلاق المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بنادي الزرقا الرياضي

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة المهندسة حنان الاطروش رئيس مركز ومدينة الزرقا ، انطلقت ، فعاليات المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بنادي الزرقا الرياضي بمدينة الزرقا "بمشاركة مديريات الأزهر والأوقاف والصحة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، والتربية والتعليم ووحدة السكان بديوان عام المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي

وتضمنت المبادرة ندوات توعوية حول دور الاب في تربية الابناء ، وحقوق الانسان في الاسلام ، والصحة الانجابية ' وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، والمواطنة في الاسلام

كما شاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، فيما ساهمت مكتبة مصر العامة المتنقلة بأنشطة ثقافية وندوة توعوية موجهة للأطفال والطلاب.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصياتهم على أسس سليمة، مع ترسيخ قيم احترام خصوصية الآخرين، وتزويد الآباء بالمعارف الدينية والأخلاقية السليمة في مجالات التربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.