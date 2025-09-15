قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يعلن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات بالتعاون مع السعودية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات السعودية، أسفرت عن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات على المستوى الدولي، وذلك بعد تنسيق أمني عالي المستوى بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت من تحقيق إنجاز جديد بالتعاون مع نظرائها في إقليم كردستان، لا سيما في محافظة السليمانية".

وأوضح البهادلي أن "فريق مكافحة المخدرات في السليمانية واصل جهود المتابعة والرصد، مما أفضى إلى تنسيق مشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الأخيرة من إلقاء القبض على المتهمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة السائلة، كانت مخبأة داخل مركبتهما".

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الأمني العربي، وتنفيذاً لمذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والسعودية، مؤكداً أن "هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية التي تهدف إلى التصدي لآفة المخدرات، التي تهدد مستقبل الشعوب العربية وتتطلب تكاتفاً جماعياً لمواجهتها".

وزارة الداخلية العراقية العراق السعودية اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات العراق والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد