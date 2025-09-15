العراق يعلن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات بالتعاون مع السعودية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن نجاح عملية أمنية مشتركة مع السلطات السعودية، أسفرت عن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات على المستوى الدولي، وذلك بعد تنسيق أمني عالي المستوى بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت من تحقيق إنجاز جديد بالتعاون مع نظرائها في إقليم كردستان، لا سيما في محافظة السليمانية".

وأوضح البهادلي أن "فريق مكافحة المخدرات في السليمانية واصل جهود المتابعة والرصد، مما أفضى إلى تنسيق مشترك مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت الأخيرة من إلقاء القبض على المتهمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة السائلة، كانت مخبأة داخل مركبتهما".

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الأمني العربي، وتنفيذاً لمذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والسعودية، مؤكداً أن "هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية التي تهدف إلى التصدي لآفة المخدرات، التي تهدد مستقبل الشعوب العربية وتتطلب تكاتفاً جماعياً لمواجهتها".