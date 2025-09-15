قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
توك شو

100 فعالية فنية وثقافية في "اليوم المصري للموسيقى" احتفاءً بإرث سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش
هاجر ابراهيم

تنظم وزارة الثقافة المصرية، اليوم الأحد، أكثر من 100 فعالية فنية وثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بـ "اليوم المصري للموسيقى"، الذي يُقام للمرة الأولى هذا العام، تزامنًا مع ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، أحد أبرز رموز الموسيقى والهوية الفنية الوطنية.

وأكد الدكتور محمد أمين عبدالصمد، المشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن الاحتفال يأتي في إطار الاعتراف بدور الموسيقى كقوة ناعمة أسهمت في تشكيل الوعي القومي المصري، مشيرًا إلى أن اختيار يوم 15 سبتمبر لإقامة الفعالية يهدف إلى تخليد ذكرى رحيل سيد درويش، الذي يُعد علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية.

وأوضح عبدالصمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الفعاليات تُقام بمشاركة 10 مؤسسات ثقافية كبرى، من بينها دار الأوبرا المصرية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تنظم وحدها نحو 45 فعالية في عدد من المحافظات.

وأضاف أن الأنشطة تستهدف جمهورًا متنوعًا من مختلف الأعمار والفئات، وتشمل حفلات موسيقية وغنائية تقدمها فرق متخصصة في الموسيقى التقليدية والشعبية، إلى جانب ورش عمل للأطفال، وعروض وسائط متعددة تستعرض تطور الموسيقى المصرية.

وأشار إلى أن جميع الفعاليات مفتوحة للجمهور مجانًا، مع توفير تخفيضات تصل إلى 50% على إصدارات الهيئة العامة للكتاب، دعمًا لنشر الثقافة الموسيقية وتعزيز الوعي الفني بين المواطنين.

ويأتي "اليوم المصري للموسيقى" في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء التراث الموسيقي المصري، وتكريم رموزه، وربط الأجيال الجديدة بجذور الهوية الفنية الوطنية.

الثقافة المصرية وزارة الثقافة فعالية فنية اليوم المصري للموسيقى سيد درويش الهوية الفنية

