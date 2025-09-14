قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46

المخرج التركي نوري بيلجي جيلان
المخرج التركي نوري بيلجي جيلان
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، عن اختيار المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 في القاهرة.

يُعد جيلان واحدًا من أبرز المخرجين المعاصرين في السينما العالمية، حيث تميزت أعماله بعمقها الإنساني والفلسفي ولغتها البصرية البديعة. وقد حصل فيلمه "بيات شتوي" على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، بينما فازت أفلامه "بعيد" و"حدث ذات مرة في الأناضول" بالجائزة الكبرى  في دورات أخرى لنفس المهرجان، كما حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "ثلاثة قرود". وتُعتبر أفلامه علامات فارقة في السينما العالمية لما تحمله من أسئلة وجودية ورؤى جمالية متفردة.

صرح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

"سينما نوري بيلجي جيلان تمثل معيارًا للفن السينمائي الرفيع. واختياره رئيسًا للجنة التحكيم يعكس التزام المهرجان بتكريم الأصوات السينمائية الجريئة والرؤى الإبداعية، وتعزيز مكانة القاهرة كجسر عالمي يجمع أهم المبدعين". 

وأضاف محمد طارق، المدير الفني للمهرجان: "أفلام جيلان تنغمس بعمق في أسئلة المكان والزمان والشخصية، وهي القيم التي يقوم عليها البرنامج الفني لهذه الدورة. لقد انتظره محبي السينما طويلًا في القاهرة، ويُسعدنا أن نرحب به أخيرًا ليرأس لجنة التحكيم الدولية. حضوره سيمثل مصدر إلهام كبير لصانعي الأفلام والجمهور المصري المحب للسينما”. 

يُعتبر نوري بيلجي جيلان واحدًا من أهم المخرجين المعاصرين الذين تركوا بصمة بارزة على خريطة السينما المستقلة والعالمية. على مدار ثلاثة عقود، قدّم أعمالًا عميقة تعكس القلق الإنساني وتوظّف الصورة السينمائية ببراعة شاعرية.

توج نوري بلجي جيلان عدة مرات في مهرجان كان السينمائي، حيث فاز فيلمه "بعيد" عام 2003 بالجائزة الكبرى وجائزة أفضل ممثل، كما حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "ثلاثة قرود" عام 2008. في عام 2011، حصد فيلمه "حدث ذات مرة في الأناضول" الجائزة الكبرى مجددًا، بينما تُوجت مسيرته عام 2014 بفوزه بأرفع الجوائز، السعفة الذهبية، عن فيلمه الملحمي "بيات شتوي". أما فيلمه الأخير "حول الأعشاب الجافة" (2023) فقد نال جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان، مما يؤكد استمرار حضوره القوي في الساحة السينمائية العالمية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، وهو أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد الحاصل على اعتماد FIAPF في المنطقة. يقدم المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض العالمية والإقليمية الأولى، والبرامج الصناعية، والفعاليات العامة التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي. وتقام الدورة السادسة والأربعون، تحت رعاية وزارة الثقافة، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. 

يأتي هذا الإعلان ضمن إطار شراكة خاصة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجمعية منتجي التلفزيون والسينما (TESİYAP)، ومؤسسة السينما والثقافة السمعية البصرية التركية (TÜRSAK)، والسفارة التركية في القاهرة. وتشمل الشراكة عروضًا لأفلام تركية، واستقبال وفد من 15 شخصية من صناعة السينما التركية، بالإضافة إلى مشاركة تركية موسعة في سوق القاهرة السينمائي.

عن جمعية منتجي التلفزيون والسينما 

تُعد جمعية منتجي التلفزيون والسينما (TESİYAP) من أبرز الكيانات الصناعية في تركيا، حيث تمثل أهم شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وتضطلع بدور محوري في دعم تطور القطاع السمعي البصري التركي، وتعزيز فرص الإنتاج المشترك، والترويج للسينما والدراما التركية عالميًا، فضلًا عن دورها في تعزيز الدبلوماسية الثقافية عبر السينما.

عن مؤسسة السينما والثقافة السمعية البصرية التركية 

تُعتبر مؤسسة السينما والثقافة السمعية البصرية التركية (TÜRSAK) مؤسسة ثقافية غير ربحية معنية بحفظ وتطوير السينما التركية والترويج لها. وهي الجهة المنظمة لعدد من الفعاليات، منها أسبوع الفيلم التركي، ومهرجانات سينمائية متنوعة، وعروض دولية تسلط الضوء على الإنتاج السينمائي التركي. وتساهم المؤسسة بشكل كبير في ربط الفنانين الأتراك بجماهير عالمية، وتعزيز الشراكات الثقافية طويلة المدى.

