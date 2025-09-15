توقعات باستمرار انخفاض أسعار الأرز عالميا حتى أوائل 2026

شهدت أسعار الأرز ، الذي بات أقل بات أقل الحبوب الرئيسية تداولا في العالم ، انخفاضا حادا، مدفوعا بفائض العرض في آسيا وذلك بعد أن وصلت أسعاره إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 لأول مرة منذ عام 2008.. مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار حتى أوائل عام 2026.

ونقلت وكالة (ايكوفين) المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية الإفريقية عن المرصد الدولي لإحصاءات الأرز قوله ، في أحدث تقرير له ، إنه من غير المتوقع أن تشهد أسعار الأرز انتعاشا قريبا.. متوقعا استمرار اتجاه الأسعار الهبوطي الملحوظ منذ عام 2024 ، حتى أوائل عام 2026 على أقل تقدير.

ويفسر هذا التوقع بشكل رئيسي بالتدفق الوشيك للمحاصيل الآسيوية الوفيرة إلى السوق، والطرح المرتقب للمخزونات الزائدة من قبل الهند اذ تتوقع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم - والتي أصبحت الآن أكبر منتج للأرز متقدمة على الصين - تصدير 25 مليون طن من الحبوب خلال موسم 2025/2026، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الأرز العالمية بنسبة 5,8% لتصل إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 210,3 مليون طن، ووفقا للمرصد الدولي لإحصاءات الأرز التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا ) ، فقد ساهمت وفرة المعروض من الصادرات بالفعل في انخفاض الأسعار بنسبة 1,7% مقارنة بشهر يوليو.

وعلى صعيد التجارة العالمية، لا يزال الزخم إيجابيا، ففي حين من المتوقع أن تصل التجارة العالمية إلى 61,4 مليون طن (+2.9%) أشار المرصد الدولي لإحصاءات الأرز إلى أن الطلب على الواردات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشهد نموا بنسبة 15% إضافية في عام 2025 بعد زيادة حادة بلغت 17% العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن "العرض الموسمي للأرز المحلي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محدود، ولا يزال الطلب على الأرز الآسيوي المستورد قويا للغاية، ووفقا لأحدث التوقعات، قد ترتفع الواردات إلى 19,5 مليون طن في مقابل 18,9 مليون طن في عام 2024".

تجدر الإشارة إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المركز الرئيسي لمشتريات الأرز العالمية، حيث تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الواردات.

