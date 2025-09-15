الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط ترقب واسع لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، والذي يتوقع أن يشهد خفضا في أسعار الفائدة، في ظل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وتراجع وتيرة التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 97.175 نقطة، فيما تنتظر الأسواق أيضا صدور بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة وبيانات رأس المال الدولي للخزانة.

في المقابل، تراجع اليورو إلى 1.1732 متأثرا بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا من قبل وكالة "فيتش"، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3582 قبيل اجتماع بنك إنجلترا، المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي آسيا، تراجع اليوان الصيني والين الياباني على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة، بينما واصل الدولار الأسترالي مكاسبه مدعوما بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات قوية بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل بيانات أمريكية أظهرت تباطؤا في سوق العمل وتضخما أقل من المتوقع خلال أغسطس.

ووفقا لأداة "فيدووتش"، ترجح الأسواق بنسبة 96.4% أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال ضعيف بنسبة 3.6% لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.

بالإضافة إلى اجتماع الفيدرالي، تنتظر الأسواق خلال الأسبوع صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس غدا الثلاثاء، يليها تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات حركة رؤوس الأموال الدولية للخزانة الأمريكية (TIC) عن يوليو يوم الخميس المقبل .