نائب: الرئيس السيسي يعيد التأكيد في قمة الدوحة على وحدة الصف العربي

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل رسالة قوية بأن مصر تقف دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن استقرار المنطقة ووحدة شعوبها.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن حضور الرئيس السيسي يعكس ثوابت الموقف المصري القائم على رفض أي اعتداء على دولة قطر أو أي دولة عربية، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بزعزعة أمن المنطقة تحت أي ظرف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن القمة تأتي في توقيت حساس يتطلب اصطفافًا عربيًا وإسلاميًا شاملًا، لردع التحديات التي تواجه الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تزال القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وأوضح النائب. أن مشاركة مصر في القمة تجسد دورها المحوري في دعم الحلول السياسية، ونبذ العنف، والعمل على بناء موقف موحد يحمي مصالح الشعوب العربية والإسلامية.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته، بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل العمود الفقري للأمة العربية، والضامن الحقيقي لوحدة الصف في مواجهة الأزمات والاعتداءات الخارجية.