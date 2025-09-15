قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: الرئيس السيسي يعيد التأكيد في قمة الدوحة على وحدة الصف العربي

النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل رسالة قوية بأن مصر تقف دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن استقرار المنطقة ووحدة شعوبها.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن حضور الرئيس السيسي يعكس ثوابت الموقف المصري القائم على رفض أي اعتداء على دولة قطر أو أي دولة عربية، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بزعزعة أمن المنطقة تحت أي ظرف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن القمة تأتي في توقيت حساس يتطلب اصطفافًا عربيًا وإسلاميًا شاملًا، لردع التحديات التي تواجه الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تزال القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وأوضح النائب. أن مشاركة مصر في القمة تجسد دورها المحوري في دعم الحلول السياسية، ونبذ العنف، والعمل على بناء موقف موحد يحمي مصالح الشعوب العربية والإسلامية.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته، بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل العمود الفقري للأمة العربية، والضامن الحقيقي لوحدة الصف في مواجهة الأزمات والاعتداءات الخارجية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الطارئة الدوحة رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ القاهرة

