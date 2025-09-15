الاتحاد الأفروآسيوي يوقع شراكة إستراتيجية مع مؤتمر NEO GEN لدعم التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة

وقع الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي شراكة استراتيجية مع مؤتمر NEO GEN للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن الذكية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز دور التكنولوجيا العقارية ودعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مصر والمنطقة.

ويُعقد المؤتمر يوم 15 ديسمبر 2025 برعاية وحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وممثلين عن هيئتي الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية.

ووقع البروتوكول كل من محمد سويد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، وخالد عبد الرحمن حميدة، مؤسس مؤتمر "نيو جين"، مؤكدين أن الشراكة تمثل منصة رائدة لمناقشة مستقبل التكنولوجيا العقارية في مصر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التكنولوجيا العقارية التي تسلط الضوء على أحدث الحلول والابتكارات في البناء الحديث، وأنظمة الإدارة الذكية، وتقنيات التسويق الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات العقارية.

أما المحور الثاني فيتمثل في التوأمة الرقمية، من خلال استعراض النماذج الافتراضية للمدن والمنشآت، التي تتيح محاكاة الأداء وتخطيط التوسعات بدقة، مما يوفر بيانات متكاملة لتحسين التشغيل والصيانة. بينما يركز المحور الثالث على المدن الذكية المستدامة، من خلال تقديم حلول عملية لبناء مدن حديثة تحافظ على البيئة وتحقق كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الخضراء.