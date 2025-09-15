خارجية قطر: القمة العربية الإسلامية الطارئة رسالة صريحة للعالم أجمع

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن نؤكدا على أن البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية ادان الهجوم الإيرائيلي على دولة قطر، مضيفا أن ووضعت خطوات هامة في هذا الصدد.

وتابع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن الاشقاء رفضوا وادنوا العدوان الأسرائيلي الغاشم لدولة قطر.

وأكمل أن نشكر كل الاشقاء على التضامن مع دولة قطر، واستهداف سيادة دولة عضو في الامم المتحدة تصعيد خطير.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة رسالة صريحة للعالم اجمع تؤكد أن القضية الفلطسينة في الأولويات حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقه.



