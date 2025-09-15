قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
محافظات

عجلة القيادة انحرفت بيده.. القبض على نجل ضابط شرطة سابق لاتهامه بدهس شاب في الإسماعيلية

المنشور
المنشور
الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير نجل ضابط شرطة سابق برعونة والاصطدام بطالب بالإسماعيلية وعدم ضبط مرتكب الواقعة.


من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه: في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير نجل ضابط شرطة سابق برعونة والاصطدام بطالب بالإسماعيلية وعدم ضبط مرتكب الواقعة، تبين بالفحص عدم صحة تلك الادعاءات.

واستكمل البيان أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية باصطدام إحدى السيارات قيادة أحد الأشخاص سن 27 نجل عميد شرطة بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بالسيارة ملكه سارية التراخيص بطالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية حال توقفه على جانب الطريق رفقة والدته مما أدى إلى وفاته، تم ضبط المتسبب في الحادث في حينه وبمواجهته اقر باختلال عجلة القيادة بيده حال محاولته تفادى إحدى السيارات مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامه بالمتوفى دون قصد، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

