قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025 ويكرم الفائزين بجوائزه

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ختام فعاليات بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل -الدورة الثالثة-، والذي نظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع كلية التربية الفنية، وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن- إفريقيا والشرق الأوسط)، وأقيمت الاحتفالية الختامية بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية.
 
وكرم الوزير الفائزين بجوائز الببنالي، حيث جاءت قائمة الفائزين كالآتي:- 
 
أولاً: جائزة لجنة التحكيم لكل من: العمل الجماعي (مرسم الفنان الصغير) بنادي سبورتينج بالإسكندرية،- إياد زيشيان (الهند)".
 
ثانياً: جوائز فئة ذوي الهمم
فاز بالمركز المركز الأول، عبد الله نبيل محمد (قطر)، فيما حصد المركز الثاني، ميجان بقواس (الفلبين)، حصل على المركز الثالث، دانا القادري (اليمن).
 
ثالثاً: الفئة العمرية من 14 : 18 سنة
فاز بالمركز الأول، حسام الدين أحمد سالم (مصر)، كما حصل على المركز الثاني، اليشيا ستارزيوسكا (بولندا)، فيما حصد المركز الثالث، باكورارو كارينا (رومانيا).
 
رابعاً: الفئة العمرية من 10 : 13 سنة
فاز بالمركز الأول، باسل أحمد محيي (مصر)، وحصد المركز الثاني مصطفى محمد صالح (مصر)، وحصل على المركز الثالث:على عطية (الأردن).
 
خامساً: الفئة العمرية من 6 : 9 سنوات
حيث حصل على المركز الأول، نيلة أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الأول مكرر، يوسف محمد سعيد (مصر)، فيما حصد على المركز الثاني، ملك محمد إبراهيم (مصر)، وحصل على المركز الثاني مكرر، فريدة أنور شكري (مصر)، وحصل على المركز الثالث، إيلين أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الثالث مكرر، أمينة معتز أحمد (مصر). 
 
وأوضح وزير الثقافة أن البينالي، الذي استمر لمدة شهر كامل، قدّم نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة، عبّروا من خلاله عن رؤيتهم لقضية تغيرات المناخ، مستخدمين لغة اللون والخطوط البسيطة التي جسّدت أحلامهم بما يتمنون أن يكون عليه المستقبل. وأكد أن قيمة البينالي تتجاوز حدود اللوحات الفنية إلى رسالته العميقة، التي تثبت أن الأطفال قادرون على أن يكونوا شركاء في الحوار الإنساني، وأن الفن سيظل لغة مشتركة توحد الشعوب وتتجاوز الحدود.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمبدعين الصغار الذين أضفوا على البينالي روحًا استثنائية، مشيرًا إلى أن أعمالهم أثبتت أن الفن لا يعرف عمرًا، وأن الطفولة قادرة على إلهام العالم برؤية أكثر صدقًا ونقاءً. وهنأ المكرمين من الأطفال المبدعين، داعيًا إياهم إلى مواصلة مشوارهم الإبداعي، معتبرًا أن الجوائز التي حصلوا عليها ليست سوى بداية طريق طويل من العطاء.

كما توجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو بخالص الشكر إلى قطاع الفنون التشكيلية، وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وجمعية أمسيا، وجميع الشركاء والمنظمين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة المصرية ستظل دومًا داعمة لمواهب الأطفال ومؤمنة بأن الاستثمار في عقولهم وإبداعاتهم هو استثمار في المستقبل ذاته.

وأكد وزير الثقافة أن النسخة الرابعة من البينالي ستشهد انطلاقة جديدة، مع احتضان أكبر لأصحاب الهمم، وإتاحة المجال لمزيد من المشاركين من مختلف دول العالم، على أن تبدأ ورش التدريب والإعداد من الآن، بما يعكس ريادة مصر الثقافية والفنية عالميًا.

من جانبه، صرّح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن الدورة الثالثة من البينالي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف الدول، ما أتاح تنوعًا كبيرًا في الأساليب والمدارس الفنية التي قدّمها الأطفال المشاركون ،وأكد أن اللوحات حملت رسائل إنسانية مؤثرة بلغة تشكيلية ثرية، جمعت بين العفوية والرمزية، معبرة بعمق عن المخاوف والأحلام تجاه مستقبل الأرض.

وأشار قانوش إلى أن البينالي وفّر فضاءً رحبًا للحوار الثقافي بين الأجيال، ومساحة خصبة لتبادل الخبرات الفنية والتجارب الإبداعية بين الأطفال من مختلف البلدان، ما يسهم في ترسيخ قيمة التعاون والعمل المشترك. وأضاف أن قطاع الفنون التشكيلية بدأ بالفعل في الاستعدادات للدورة المقبلة من البينالي، بما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية على مستوى العالم.

وقد شارك في الدورة الثالثة أطفال من 17 دولة هي: مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، وأوكرانيا، حيث نجح البينالي في وضع الأطفال في قلب المشهد الفني العالمي، عبر منصة احتفت بقدرتهم على مناقشة قضية إنسانية كبرى، مؤكدًا أن الفن يظل الجسر الأصدق الذي يربط بين الشعوب عبر الأجيال.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

النباتات

7 طرق صديقة للبيئة للتخلص من النباتات الغازية في حديقتك

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب القس نادر شوقي راعيا لكنيسة المسيح بالتجمع

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة سان جورج بمدينة نصر

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد