وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025 ويكرم الفائزين بجوائزه

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ختام فعاليات بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل -الدورة الثالثة-، والذي نظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع كلية التربية الفنية، وجمعية أمسيا (التربية عن طريق الفن- إفريقيا والشرق الأوسط)، وأقيمت الاحتفالية الختامية بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية.



وكرم الوزير الفائزين بجوائز الببنالي، حيث جاءت قائمة الفائزين كالآتي:-



أولاً: جائزة لجنة التحكيم لكل من: العمل الجماعي (مرسم الفنان الصغير) بنادي سبورتينج بالإسكندرية،- إياد زيشيان (الهند)".



ثانياً: جوائز فئة ذوي الهمم

فاز بالمركز المركز الأول، عبد الله نبيل محمد (قطر)، فيما حصد المركز الثاني، ميجان بقواس (الفلبين)، حصل على المركز الثالث، دانا القادري (اليمن).



ثالثاً: الفئة العمرية من 14 : 18 سنة

فاز بالمركز الأول، حسام الدين أحمد سالم (مصر)، كما حصل على المركز الثاني، اليشيا ستارزيوسكا (بولندا)، فيما حصد المركز الثالث، باكورارو كارينا (رومانيا).



رابعاً: الفئة العمرية من 10 : 13 سنة

فاز بالمركز الأول، باسل أحمد محيي (مصر)، وحصد المركز الثاني مصطفى محمد صالح (مصر)، وحصل على المركز الثالث:على عطية (الأردن).



خامساً: الفئة العمرية من 6 : 9 سنوات

حيث حصل على المركز الأول، نيلة أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الأول مكرر، يوسف محمد سعيد (مصر)، فيما حصد على المركز الثاني، ملك محمد إبراهيم (مصر)، وحصل على المركز الثاني مكرر، فريدة أنور شكري (مصر)، وحصل على المركز الثالث، إيلين أحمد عاطف (مصر)، وحصل على المركز الثالث مكرر، أمينة معتز أحمد (مصر).



وأوضح وزير الثقافة أن البينالي، الذي استمر لمدة شهر كامل، قدّم نحو 300 عمل فني لأطفال من 17 دولة، عبّروا من خلاله عن رؤيتهم لقضية تغيرات المناخ، مستخدمين لغة اللون والخطوط البسيطة التي جسّدت أحلامهم بما يتمنون أن يكون عليه المستقبل. وأكد أن قيمة البينالي تتجاوز حدود اللوحات الفنية إلى رسالته العميقة، التي تثبت أن الأطفال قادرون على أن يكونوا شركاء في الحوار الإنساني، وأن الفن سيظل لغة مشتركة توحد الشعوب وتتجاوز الحدود.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمبدعين الصغار الذين أضفوا على البينالي روحًا استثنائية، مشيرًا إلى أن أعمالهم أثبتت أن الفن لا يعرف عمرًا، وأن الطفولة قادرة على إلهام العالم برؤية أكثر صدقًا ونقاءً. وهنأ المكرمين من الأطفال المبدعين، داعيًا إياهم إلى مواصلة مشوارهم الإبداعي، معتبرًا أن الجوائز التي حصلوا عليها ليست سوى بداية طريق طويل من العطاء.

كما توجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو بخالص الشكر إلى قطاع الفنون التشكيلية، وكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وجمعية أمسيا، وجميع الشركاء والمنظمين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة المصرية ستظل دومًا داعمة لمواهب الأطفال ومؤمنة بأن الاستثمار في عقولهم وإبداعاتهم هو استثمار في المستقبل ذاته.

وأكد وزير الثقافة أن النسخة الرابعة من البينالي ستشهد انطلاقة جديدة، مع احتضان أكبر لأصحاب الهمم، وإتاحة المجال لمزيد من المشاركين من مختلف دول العالم، على أن تبدأ ورش التدريب والإعداد من الآن، بما يعكس ريادة مصر الثقافية والفنية عالميًا.

من جانبه، صرّح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن الدورة الثالثة من البينالي تميزت بمشاركة واسعة من مختلف الدول، ما أتاح تنوعًا كبيرًا في الأساليب والمدارس الفنية التي قدّمها الأطفال المشاركون ،وأكد أن اللوحات حملت رسائل إنسانية مؤثرة بلغة تشكيلية ثرية، جمعت بين العفوية والرمزية، معبرة بعمق عن المخاوف والأحلام تجاه مستقبل الأرض.

وأشار قانوش إلى أن البينالي وفّر فضاءً رحبًا للحوار الثقافي بين الأجيال، ومساحة خصبة لتبادل الخبرات الفنية والتجارب الإبداعية بين الأطفال من مختلف البلدان، ما يسهم في ترسيخ قيمة التعاون والعمل المشترك. وأضاف أن قطاع الفنون التشكيلية بدأ بالفعل في الاستعدادات للدورة المقبلة من البينالي، بما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية على مستوى العالم.

وقد شارك في الدورة الثالثة أطفال من 17 دولة هي: مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، وأوكرانيا، حيث نجح البينالي في وضع الأطفال في قلب المشهد الفني العالمي، عبر منصة احتفت بقدرتهم على مناقشة قضية إنسانية كبرى، مؤكدًا أن الفن يظل الجسر الأصدق الذي يربط بين الشعوب عبر الأجيال.