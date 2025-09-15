نهال عنبر لصدى البلد: وحيد حامد قدمني للسينما والتكريم في مهرجان بردية أسعدني

أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالتكريم في حفل ختام مهرجان بردية السينمائي اليوم، في دورته الثانية.

وقالت نهال عنبر لصدى البلد: “الدورة تحمل اسم الكاتب القدير الراحل وحيد حامد، و هو من قدم لي فرصة سينمائية عظيمة مع الفنان عادل إمام في الفيلم الأهم طيور الظلام”.

وانطلقت الثلاثاء الماضى فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة الهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادى والمنتج السعودى خالد الراجح.