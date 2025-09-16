قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: توسرِت سيدة الأرضين

الكاتبة الصحفية هند عصام
الكاتبة الصحفية هند عصام
هند عصام

فى مواصلة لسرد قصص وحكايات ملوك وملكات الأسرة التاسعة عشر فى مصر الفرعونية القديمة كانت مسك الختام لهذه الأسرة هى  الملكة توسرِت و كانت آخر ملكة تحكم مصر من أسرة محلية وآخر فراعنة الأسرة التاسعة عشر.
ولدت خلال القرن 13 قبل الميلاد ولكن تاريخ ميلاد الملكة توسرت غير معروف بالضبط وهى أبنة الملك مرنبتاح وأبنة الملكة تاخعت ولذالك تعتبر اُخت امينميسا. تُرجح ان تكون الزوجة الثانية لستى الثانى. لا يوجد أطفال معروفين لتوسرت وستى الثانى، إلا إذا كانت مقبرة KV56 هي قبر أولاديهم.
وهي مسجلة في سجل مانيتون باسم ثوُريس التي حكمت مصر لسبع سنوات، إلا أن هذا الرقم تضمن ما قارب الست سنوات التي كانت فترة حكم الملك  سيبتاح، السابق لها. ولذلك، ففترة حكمها المستقل زادت عن السنة الواحدة بقليل من (1191 إلى 1190 ق.م.) حملة أعمال الحفر التي قامت بها جامعة أريزونا المصرية، على معبدها في جورنه، اوضحت بقوة ان معبدها أُكمل وفُعل خلال حكمها وأن توسرت بدأت حكمها في العامِ التاسعِ وهذا يعنى إنها حكمت لمدة اثنين وتقريباً ثلاثة أعوام من الحكم المستقل، أقتطع مرةً واحدة ما يقرب من ستة سنوات من حكم سيبتاح.
حظيت بألقاب كثيرة و اتخذت الإسم الملكي، سـِت رع مري آمون وتعني «ابنة رع، محبوبة أمون»بالإضافة إلى ألقاب مثل "سيدة الأرضين" و"ابنة رع"و"سيدة كل النساء".
و يُعتقد أنها الزوجة الملكية الثانية لسيتي الثاني. لا يوجد أطفال لتاوسرت وستي الثاني، إلا إذا كانت المقبرة KV56 تمثل مكان دفن ابنتهما. تعرف ثيودور ديفيس على توسرت وزوجها في مخبأ المجوهرات الذي عثر عليه في المقبرة KV56 في وادي الملوك. واحتوت هذه المقبرة أيضًا على أشياء تحمل اسم رمسيس الثاني. لا يوجد إجماع حول طبيعة هذا القبر. اعتقد البعض أن هذه كانت مقبرة ابنة سيتي الثاني وتاوسرت، لكن آخرين (ماسبيرو) اعتقدوا أن هذه مخبأة لأشياء تنتمي في الأصل إلى مقبرة تاوسرت نفسها.

بعد وفاة زوجها، أصبحت وصية العرش الأولى لسيبتاح بالأشتراك مع المستشار باى الذي حدده البعض بإرسو الذي ذُكر في بردية هاريس. 
و يُرجح أن سيبتاح كان ابن زوج توسرت منذ أن امه أصبحت من المؤكد معروفه الآن بأن تكون سوستجا أو شوتيراجا .
عندما توفى الملك  سبتاح، تولت توسرت العرش رسميًا لنفسها، بصفتها "ابنة رع، سيدة تا-ميريت، توسرت موت"، وتولت دور الفرعون.

بينما أنه مُعتقد انها حكمت مصر بمساعدة المستشار باى، وثيقة تم نشرها قريباً توضح أن باى أُعدم بإوامر من الملك سي بتاح خلال السنة الخامسة من حكمِ الملكِ.

الوثيقة هي شَقفة هير من الهيروغليفية أو منقوشة على كسرة من إناء خزفى وتحتوى على تصريح للعاملين من دير المدينة على تصرُفاتِ الملك. 
و لا يوجد سبب مباشر يوَضح لماذا تقلب سيبتاح ضد «العدو العظيم باى» كما أوضحت الشَقفة.الصفحة اليُمنى من الوثيقة تقول وبالتالى:

«السنة الخامسة الثالثة، السابع والعشرون. في هذا اليوم، الناسخ لمقبرة باسير جاء معلنً ’فرعَون، حياه، إزدِهار، والصحة! قد قتل العدو العظيم باى’.»
هذا التاريخ أُتفق تماماً مع اخر ظهور عام معروف لباى في السنةِ الرابعةِ من سيبتاح.
كانت معلومات الشَقفة أمراً ملكياً أساسياً للعاملين إنهم يوَقِفوا كل الأعمال من ناحيةِ أخرى على مقبرة باى منذ إنَ الأخير أُعتبر الآن خائناً للدولة.
انتهى حكم توسرت خلال حرب أهليه وُثيقت في لوحة ضُنعت من وريثها ست ناخت الذي أصبح مؤسس الأسرة الحاكمة العشرون.من غير المعروف ما إذا كان ست نخت قد انقلب عليها أم أنها ماتت بسلام في عهدها؛ إذا كان الأمر كذلك، فربما يكون قد نشأ صراع بين الفصائل المختلفة في البلاط على العرش الذي انتصر فيه ست نخت.

ومع ذلك، وصف ست نخت وابنه رمسيس الثالث أواخر الأسرة التاسعة عشرة بأنها فترة الفوضى. اغتصب ست ناخت المقبرة المشتركة KV14 لستي الثاني وتوسرت، لكنه أعاد دفن سيتي الثاني في المقبرة KV15، بينما قام عمدًا بإعادة تجصيص وإعادة رسم جميع صور توسرت في المقبرة KV14 مع صوره الخاصة. قد تظهر قرارات ست ناخت هنا كراهيته وكراهيته المفترضة لتوسرت لأنه اختار إعادة دفن سيتي الثاني ولكن ليس توسرت.

قام ابن ست نخت، رمسيس الثالث، فيما بعد باستبعاد تعوسرت وحتى سبتاح من الأسرة التاسعة عشرة من قائمة مدينة هابو الخاصة بالملوك المصريين، مما أدى إلى نزع شرعيتهم في عيون المواطنين. ويبدو من الأرجح أن ست نخت قد أطاح بتوسرت من السلطة في حرب أهلية.

ملوك وملكات الأسرة التاسعة عشر مصر الفرعونية الملكة توسرِت الملكة توسرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد