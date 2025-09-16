قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

"سيدات الميني فوتبول" يتوجه لأربيل للمشاركة في كأس العالم للسيدات

منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول سيدات
منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول سيدات
يارا أمين

غادرت القاهرة متوجهة إلى مدينة أربيل  بإقليم كردستان العراق ، بعثة منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول سيدات ، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات  ، والتي تستضيفها مدينة أربيل  في الفترة من 17 إلى  23 سبتمبر الجاري .

وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من 25  فرداً بواقع 12  لاعبة ، والجهاز الفني والإداري والطبي  ، و حكمين مصريين يشاركون في تحكيم البطولة .

وتضم  البعثة كلا من :- أحمد سمير سليمان  نائب رئيس الاتحاد الدولي IMF ورئيس الاتحادين المصري والعربي  للعبة، رئيسا للبعثة، اللواء طبيب محمد رضا عوض. نائب رئيس الإتحاد المصري ، فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة   الاتحاد 
واللاعبات : سهيلة حسين السعدني حسن  ، مروة محمد فتحي علي ، يارا صبري السيد عفيفي ، نورهان عمرو محمد جلال التحيوي. ، أميرة سمير لطفي مصطفي  ، مروة طلعت أحمد محمد ، أمل حسين توفيق أحمد ، سلوي منصور إسماعيل المتولي ، شروق إبراهيم جمعه حسن ، أسماء ربيع محمد حسن ، منار محمد حميد أحمد ، و هايدي جابر عبد الستار مأمون.

والجهاز الفني  :-  أحمد محمد عبد العليم سالم المدير الفني للمنتخب ،  عزة محمد حسين السيد. مدرب ، هشام خميس محمد علي. مدرب ، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب .

كما تضم البعثة  خبير التحكيم  الدولي  الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF .
وبمثل مصر في التحكيم في بطولة كأس العالم كلا من الحكمين خالد أمين عبد اللطيف أمين  ، محمد عبد المجيد أحمد سعد،  ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ، عصام محمد فتح الله البدوي ،  أحمد رمضان سالم سليمان الجيزاوي.
يذكر أن أحمد سمير سليمان الأب الروحي  والمؤسس لرياضة الميني فوتبول في مصر ، قد بذل جهدا كبيرا  للتنسيق مع الاتحاد الدولي ، واللجنة المنظمة للبطولة بأربيل لتوفير كل سبل الراحة لمنتخبنا الوطني  .

وتغادر البعثة مطار القاهرة الدولي  في الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ، على أن تصل  إلى مطار إربيل الدولي الساعة الثالثة فجراً.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

سنن النبي قبل النوم

4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

الدكتور مجدي عبد الغفار

أستاذ بالأزهر: السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادا كبيرا

الإفتاء

عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

