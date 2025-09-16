"سيدات الميني فوتبول" يتوجه لأربيل للمشاركة في كأس العالم للسيدات

غادرت القاهرة متوجهة إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، بعثة منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول سيدات ، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات ، والتي تستضيفها مدينة أربيل في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري .

وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من 25 فرداً بواقع 12 لاعبة ، والجهاز الفني والإداري والطبي ، و حكمين مصريين يشاركون في تحكيم البطولة .

وتضم البعثة كلا من :- أحمد سمير سليمان نائب رئيس الاتحاد الدولي IMF ورئيس الاتحادين المصري والعربي للعبة، رئيسا للبعثة، اللواء طبيب محمد رضا عوض. نائب رئيس الإتحاد المصري ، فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد

واللاعبات : سهيلة حسين السعدني حسن ، مروة محمد فتحي علي ، يارا صبري السيد عفيفي ، نورهان عمرو محمد جلال التحيوي. ، أميرة سمير لطفي مصطفي ، مروة طلعت أحمد محمد ، أمل حسين توفيق أحمد ، سلوي منصور إسماعيل المتولي ، شروق إبراهيم جمعه حسن ، أسماء ربيع محمد حسن ، منار محمد حميد أحمد ، و هايدي جابر عبد الستار مأمون.

والجهاز الفني :- أحمد محمد عبد العليم سالم المدير الفني للمنتخب ، عزة محمد حسين السيد. مدرب ، هشام خميس محمد علي. مدرب ، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب .

كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF .

وبمثل مصر في التحكيم في بطولة كأس العالم كلا من الحكمين خالد أمين عبد اللطيف أمين ، محمد عبد المجيد أحمد سعد، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ، عصام محمد فتح الله البدوي ، أحمد رمضان سالم سليمان الجيزاوي.

يذكر أن أحمد سمير سليمان الأب الروحي والمؤسس لرياضة الميني فوتبول في مصر ، قد بذل جهدا كبيرا للتنسيق مع الاتحاد الدولي ، واللجنة المنظمة للبطولة بأربيل لتوفير كل سبل الراحة لمنتخبنا الوطني .

وتغادر البعثة مطار القاهرة الدولي في الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ، على أن تصل إلى مطار إربيل الدولي الساعة الثالثة فجراً.