كولر جديد.. من هو المدير الفني المرتقب للنادي الأهلي

تطورات جديدة بشأن المدير الفني الأجنبي المرتقب لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الذي سيتولي المهمة بعد فترة التوقف الدولي المقبل، بعد تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتُا خلفًا للإسباني المُقال خوسيه ريبيرو.

جدير بالذكر أن الأهلى، قد أنهى علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب هزيمة المارد الأحمر من بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري.

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «هقولكم آخر التطورات بخصوص مدرب الأهلي الجديد، البعض كان قريبا جدًا من النادي الأهلي، والبعض بعيد عن تدريب الفريق، لكن بكل تأكيد هناك بعض الشروط لمدرب من المرجح الموافقة عليها في الفترة المقبلة من قبل النادي».

وأضاف: «بالنسبة للمدرب السويسري أورس فيشر، أيوة هناك مفاوضات بالفعل وبكل تأكيد بينه وبين النادي الأهلي، لكن سنرى ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة، البعض يرغب في الاعتماد على مدرب مصري أو استمرار عماد النحاس، لكن القرار هو التعاقد مع مدرب أجنبي».

https://www.facebook.com/share/v/1CidXUWSgq/?mibextid=wwXIfr