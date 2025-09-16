وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: غزة تحترق والجيش يضرب البنى التحتية للإرهاب

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن «غزة تحترق والجيش يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد»، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة المحتجزين وهزيمة حماس.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي الصحفي نقلاً عن مسئولين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً برياً منذ يوم الاثنين للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق على هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع من الغارات الإسرائيلية المكثفة على المدينة.