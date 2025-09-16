رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا ، يبرز حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي الأكاديمية الدولية للعمارة، نتيجة لتعاون مصري فرنسي مع المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل - فرنسا، والتي تعد وفقًا للتصنيفات العالمية من أفضل 3 مدارس فرنسية متخصصة في هذه المجالات.

ويتم إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية.