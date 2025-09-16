مدبولي يحضر احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأسست الأكاديمية على أحدث طراز بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة.

وتأتي الأكاديمية الدولية للعمارة، نتيجة لتعاون مصري فرنسي مع المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل - فرنسا، والتي تعد وفقًا للتصنيفات العالمية من أفضل 3 مدارس فرنسية متخصصة في هذه المجالات.

ويتم إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا.