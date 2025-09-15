قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة

الاجتماع
الاجتماع
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التخطيط في إطار الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة، ومنها التوسع في برنامج " نوفي".


حضر اللقاء كل من المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، و هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع الخطة، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على القطاع الأوروبي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنفذ ـ من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات ــ عددًا من الإصلاحات في إطار صندوق الصلابة والمرونة، من بينها الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية، من خلال تحديد نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وتسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد مناقشة عدد من الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخاصة تلك التي تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي؛ ليشمل وزارتي النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي".

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، فقد تم تحديث هذه المعايير لاختيار وتقييم المشروعات ضمن" دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حيث تم إرسال هذا الدليل إلى جميع الوزارات المعنية بالشأن، لافتة كذلك إلى أنه يتم تطبيق المعايير المحدثة على جميع المشروعات المدرجة بخطة 2025-2026 بعدد 41 مشروعا جديدا، بما في ذلك مشروعان صديقان للبيئة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار صندوق الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها، اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة؛ حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.
 

إنشاء محطة تحلية مياه البحر نُوفّي تحلية مياه البحر بالعين السخنة صندوق الصلابة نوفي صندوق الصلابة والمرونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

الأهلي

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف سبب نتائج الأهلي السلبية

النادي الأهلي

نص الرسالة.. الأهلي يوجه رسائل عبر الموبايل لأعضائه قبل الجمعية العمومية

الاتحاد العربي

الكشف عن اسم رئيس الاتحاد العربي الجديد لكرة القدم .. تفاصيل

بالصور

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد