اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي

أكد مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو أن هناك عملاً كبيرًا جارٍ حاليًا لإصلاح نظام التعليم، خصوصًا في مجال التعليم الرقمي، مع التركيز على تقديم فرص متكافئة للمهاجرين والطلاب من خلفيات متنوعة.

عمر الحسيني: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ستكون علامة مضيئة بالتعليم العالي وزير التعليم العالي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس ريادة مصر في المعرفة

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية لإطلاق المبادرة الأكاديمية للعمارة والعمران التي تستضيفها مصر.

بنك المعرفة المصري ومنصات رقمية رائدة

وأشاد المسئول الأممي بما وصفه بـ"التطور الكبير" الذي يشهده بنك المعرفة المصري، معتبرًا إياه مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في تمكين الطلاب والمعلمين من الوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة. كما أثنى على المنصات الرقمية التعليمية التي أطلقتها مصر، والتي تسهم في دعم استراتيجيات التعليم الحديثة.

جهود مصر في الأبحاث المائية

نوّه مساعد المدير العام لليونسكو بجهود مصر في مجال الأبحاث المائية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونسكو، خاصة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

إطلاق مبادرة العمارة والعمران

وجرى خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق المبادرة الأكاديمية للعمارة والعمران، وهي مبادرة هائلة تهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة المباني والمجتمعات بما ينعكس إيجابيًا على الإنسان والمكان.

اتفاقية لتعزيز القدرات

وفي ختام الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مصر واليونسكو تهدف إلى تعزيز القدرات الأكاديمية وربط الجامعات المصرية بخبراء اليونسكو، مما يسهم في تطوير البحث والتعليم وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.