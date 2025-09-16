قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
توك شو

اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو أن هناك عملاً كبيرًا جارٍ حاليًا لإصلاح نظام التعليم، خصوصًا في مجال التعليم الرقمي، مع التركيز على تقديم فرص متكافئة للمهاجرين والطلاب من خلفيات متنوعة. 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية لإطلاق المبادرة الأكاديمية للعمارة والعمران التي تستضيفها مصر.

بنك المعرفة المصري ومنصات رقمية رائدة

وأشاد المسئول الأممي بما وصفه بـ"التطور الكبير" الذي يشهده بنك المعرفة المصري، معتبرًا إياه مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في تمكين الطلاب والمعلمين من الوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة. كما أثنى على المنصات الرقمية التعليمية التي أطلقتها مصر، والتي تسهم في دعم استراتيجيات التعليم الحديثة.

جهود مصر في الأبحاث المائية

 نوّه مساعد المدير العام لليونسكو بجهود مصر في مجال الأبحاث المائية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونسكو، خاصة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

إطلاق مبادرة العمارة والعمران

وجرى خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق المبادرة الأكاديمية للعمارة والعمران، وهي مبادرة هائلة تهدف إلى الحفاظ على التراث العمراني، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة المباني والمجتمعات بما ينعكس إيجابيًا على الإنسان والمكان.

اتفاقية  لتعزيز القدرات 

وفي ختام الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مصر واليونسكو تهدف إلى تعزيز القدرات الأكاديمية وربط الجامعات المصرية بخبراء اليونسكو، مما يسهم في تطوير البحث والتعليم وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.

التعليم الرقمي التعليم العالي التنمية المستدامة

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

